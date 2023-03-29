Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 29 Марта
+13...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.39 KZT
  • €1 = 486.91 KZT
  • 1 RUB = 5.83 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 17:25

Просмотров: 51

Бибатпа Кенжебекова доказала: инвалидность бизнесу не помеха

В сельском округе Даулет Мунайлинского района мастер своего дела, швея Бибатпа Кенжебекова, будучи инвалидом второй группы, сшила около 100 домашних изделий (одеяла) за два месяца. Сегодня она – преуспевающий предприниматель, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото Центра общественных коммуникаций
Бибатпа, с детства имевшая склонность и большой интерес к шитью, сегодня ведёт собственный бизнес, создавая лоскутные одеяла.

Благодаря кропотливому труду, наша героиня воспитала троих детей. Бибатпа советует тем, кто ещё думает начать своё дело, рисковать, с умом использовать имеющиеся возможности. Женщина, не сломленная судьбой, сегодня занимается не только шитьём, но и несколькими направлениями бизнеса.

Бибатпа Кенжебекова доказала: инвалидность бизнесу не помеха


- В современном обществе неразумно сидеть, сложа руки, ссылаясь на то, что работы нет. Я уверена, человек, у которого есть здоровье, освоит любое дело. В 2011 году я впервые начала заниматься животноводством, в 2019 году получила кредит от акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» под 6 процентов и продолжила дело. Реализовывала молочную продукцию: молоко, шубат, курт, балкаймак. Позже жители села начали покупать у меня натуральные чистые продукты. Человек всегда должен быть готов рисковать. Ключ к счастью - в труде, - говорит Бибатпа Кенжебекова.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика