Бибатпа Кенжебекова доказала: инвалидность бизнесу не помеха

- В современном обществе неразумно сидеть, сложа руки, ссылаясь на то, что работы нет. Я уверена, человек, у которого есть здоровье, освоит любое дело. В 2011 году я впервые начала заниматься животноводством, в 2019 году получила кредит от акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» под 6 процентов и продолжила дело. Реализовывала молочную продукцию: молоко, шубат, курт, балкаймак. Позже жители села начали покупать у меня натуральные чистые продукты. Человек всегда должен быть готов рисковать. Ключ к счастью - в труде, - говорит Бибатпа Кенжебекова.

Бибатпа, с детства имевшая склонность и большой интерес к шитью, сегодня ведёт собственный бизнес, создавая лоскутные одеяла.Благодаря кропотливому труду, наша героиня воспитала троих детей. Бибатпа советует тем, кто ещё думает начать своё дело, рисковать, с умом использовать имеющиеся возможности. Женщина, не сломленная судьбой, сегодня занимается не только шитьём, но и несколькими направлениями бизнеса.