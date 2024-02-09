В Жанаозене АО «Озенмунайгаз» обновляет спецтехнику

- В настоящее время ТОО «KZ Machinery» по заказу общества занимается сборкой одной единицы специальной техники «Агрегат обслуживания подъемников» (АОП). Благодаря сборке техники на месте, рядом с очагом производства, удобно держать ход работ под постоянным контролем специалистов и своевременно давать рекомендации. В перспективе это производство увеличит объемы работ, получит от общества большой заказ на изготовление спецтехники, а это значит, что будут созданы новые рабочие места для жителей города Жанаозен. Очевидно, что эта ситуация будет способствовать снижению доли безработных - наиболее актуального вопроса, который волнует население города, - подчеркнул Нурдаулет Килыбай.

Павлодарское ТОО «KZ Machinery», с которой «Озенмунайгаз» (ОМГ) заключил договор, в 2023 году создало в Жанаозене производственное предприятие по сборке спецтехники, необходимой для производства.ОМГ выбрал «KZ Machinery» не случайно. Созданное более семи лет назад предприятие производит машины с полным производственным циклом в широком диапазоне от закупки до выпуска готовой продукции.В частности, это производство и комплектация специальной и сельскохозяйственной техники, танкеров различного назначения, автомобильных корпусов, а также передвижных и модульных зданий, технологического оборудования, в том числе крановых манипуляторов, запасных частей, прицепов и полуприцепов, металлоконструкций, скребков и очистных поршней и др.По словам директора АО «Озенмунайгаз» Нурдаулета Килыбая, при модернизации техники особое внимание уделяется ее качеству, а также особенностям местной эксплуатации.