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Опубликовано: Сегодня, 17:59

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Как волонтеры АНК Мангистау помогают пострадавшим от паводков

Волонтеры Ассамблеи народа Казахстана по Мангистауской области активно принимали участие в разгрузке и доставке гуманитарной помощи для пострадавших от паводков казахстанцев. Только в пункте, расположенном в Доме дружбы, собрано 29 тонн гуманитарной помощи, которую получили жители Атырауской области, сообщает Центр общественных коммуникаций.

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По словам заместителя руководителя КГУ «Қоғамдық келісім» управления внутренней политики Мангистауской области Мереке Борановой, для помощи жителям пострадавших от паводков регионов объединились сотни волонтеров от 14 до 65 лет. Своих сил не жалели ни школьники, ни пенсионеры, подчеркнула она. Волонтеры помогали с разгрузкой гуманитарной помощи и с размещением пострадавших.

В период с 9 по 20 апреля гуманитарная помощь была оказана 800 семьям из города Атырау и Жылыойского района Атырауской области, более 4000 человек обеспечены продуктами питания, одеждой и предметами гигиены. И помощь, которую в этом оказали волонтеры, была колоссальной, - отметила Мереке Боранова.


С начала паводков до настоящего времени эвакуированные из подтопленных районов жители страны непрерывно получали продовольствие и предметы первой необходимости в гуманитарных центрах. Один из таких центров расположился в здании Дома дружбы в 34 микрорайоне. С 31 марта по 20 апреля для пострадавших соседей было собрано порядка 29 тонн гуманитарной помощи от неравнодушных мангистаусцев, включая представителей Ассамблеи народа Казахстана (АНК).

Волонтер АНК Армен Мурадов вспоминает эти непростые дни с трепетом. Представителя армянского этнокультурного объединения приятно удивила сплоченность жителей Мангистау, людей разных национальностей.

В нашей стране проживают представители более 130 национальностей и, как говорится в казахской поговорке, единство нас сплотило. Действительно, дружба – наша сила. Мы живем под одним шаныраком и, не побоюсь банальности, наш долг - помогать оказавшимся в беде соотечественникам. Именно так и проявили себя казахстанцы. Мужчины наши показали мощь и силу, в едином порыве поднялись на борьбу с паводками, отправились на помощь пострадавшим, - поделился Армен.


Он добавил, что волонтеры АНК всегда готовы прийти на помощь пострадавшим - своим соотечественникам.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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