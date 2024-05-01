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Опубликовано: Сегодня, 14:21

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В Мангистау 1 мая наградили волонтеров, помогавших эвакуированным гражданам из Атырауской области

В Доме дружбы Актау состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню единства народа Казахстана, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

фото центра общественных коммуникаций
В этом году праздник единства в регионе на фоне последствий наводнений принимает особое значение. В Мангистауской области, не пострадавшей от паводков, были созданы все необходимые условия для эвакуированных жителей Атырауской области. В эвакопунктах были организованы спальные места и питание.

Главными героями праздника стали все те, кто принимал активное участие в оказании помощи эвакуированным в Мангистау.

Открывая мероприятие, глава региона Нурлан Ногаев поздравил всех присутствующих праздником, выразил благодарность всем жителям Мангистау, которые ежедневно вносят свой вклад в сохранение согласия, единства и мира в стране.

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев подчеркнул, что есть множество людей, чья отзывчивость в период наводнений не прошла незамеченной. Он отметил, что все, кто оказывал помощь, будут поэтапно награждены.

- Масштабные паводки, с которыми Казахстан столкнулся в этом году, стали большим испытанием для наших соотечественников, и, как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, общенациональным тестом на прочность и способность с честью преодолеть этот беспрецедентный природный катаклизм. В этих тяжелейших условиях Ассамблея народа Казахстана развернула во всех регионах Центры приема гуманитарной помощи и координации работы волонтеров. В рамках всенародной акции «Жүректен жүрекке» из нашего региона были направлены продукты питания и предметы первой необходимости для пострадавших. Все этнокультурные объединения, а также волонтеры, спасатели, военнослужащие, медработники, госслужащие принимали активное участие в сборе благотворительной и гуманитарной помощи, организации эвакуации и информировании граждан, - сказал Нурлан Ногаев.





Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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В Мангистау на День единства народа Казахстана наградили волонтеров, помогавшим эвакуированным гражданам из Атырауской области


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