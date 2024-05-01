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Опубликовано: Сегодня, 16:28

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Аким Мангистау поздравил жителей с Днем единства народа Казахстана

Поздравление главы региона Нурлана Ногаева опубликовано в социальных сетях акимата Мангистауской области.

Иллюстративное фото
"Уважаемые жители Мангистау! Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днем единства народа Казахстана – праздником, олицетворяющим мир и согласие в нашей стране!

Как писал в своих произведениях великий мыслитель, писатель, наш земляк Абиш Кекилбаев, только в единстве, дружбе и взаимном уважении рождается истинное богатство и благополучие нашего большого общего дома – Республики Казахстан.

В период испытаний, вызванных паводками, наше общество продемонстрировало высшие качества солидарности и поддержки. Хотя наш регион избежал прямых последствий природной стихии, мы открыли свои двери для тех, кто был вынужден покинуть свои дома. Наши усилия стали примером взаимопомощи и единства: невзирая на вероисповедания и национальности, каждый из нас хотел помочь. Предоставив укрытие, пищу и поддержку, мы подтвердили, что наше общество — это единое целое, и наша сила кроется в солидарности и взаимопомощи.

Пусть сегодняшний День единства напоминает нам о силе, которую мы обретаем, когда стоим вместе, и вдохновляет нас на новые свершения в благополучии и развитии нашего прекрасного региона и страны.

Пусть этот праздник будет наполнен радостью, добротой и взаимопониманием. Желаю мира и благополучия каждому дому".

С наилучшими пожеланиями, Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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