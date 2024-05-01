Аким Мангистау поздравил жителей с Днем единства народа Казахстана

"Уважаемые жители Мангистау! Дорогие земляки!



От всей души поздравляю вас с Днем единства народа Казахстана – праздником, олицетворяющим мир и согласие в нашей стране!



Как писал в своих произведениях великий мыслитель, писатель, наш земляк Абиш Кекилбаев, только в единстве, дружбе и взаимном уважении рождается истинное богатство и благополучие нашего большого общего дома – Республики Казахстан.



В период испытаний, вызванных паводками, наше общество продемонстрировало высшие качества солидарности и поддержки. Хотя наш регион избежал прямых последствий природной стихии, мы открыли свои двери для тех, кто был вынужден покинуть свои дома. Наши усилия стали примером взаимопомощи и единства: невзирая на вероисповедания и национальности, каждый из нас хотел помочь. Предоставив укрытие, пищу и поддержку, мы подтвердили, что наше общество — это единое целое, и наша сила кроется в солидарности и взаимопомощи.



Пусть сегодняшний День единства напоминает нам о силе, которую мы обретаем, когда стоим вместе, и вдохновляет нас на новые свершения в благополучии и развитии нашего прекрасного региона и страны.



Пусть этот праздник будет наполнен радостью, добротой и взаимопониманием. Желаю мира и благополучия каждому дому".



С наилучшими пожеланиями, Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.