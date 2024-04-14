Скляр поручил принудительно выселять казахстанцев, которые избегают эвакуации в Петропавловске

- Несогласных на эвакуацию отправляйте в административный суд за неисполнение требований спасателей и полиции. Пусть там принимают решение в отношении этих граждан, - подчеркнул Скляр.

- Службы гражданской защиты спасли 104 970 человек, в том числе 38 264 ребенка. Вернулось домой 11 674 человека. В пунктах временного размещения находятся 7 032 казахстанца, в том числе 3090 детей, - говорится в сообщении.