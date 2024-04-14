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Скляр поручил принудительно выселять казахстанцев, которые избегают эвакуации в Петропавловске

Просмотров:223 Опубликовано: Сегодня, 12:05
Скляр поручил принудительно выселять казахстанцев, которые избегают эвакуации в Петропавловске
Фото ©Турар Казангапов
Принудительно выселять казахстанцев поручил вице-премьер-министр Роман Скляр во время поездки в Петропавловск. Всех несогласных с таким решением будут отправлять в административный суд.

Начальник департамента полиции области Айдын Кабдулдинов доложил вице-премьеру обстановку в регионе, сообщив, что многие граждане отказываются эвакуироваться из затопленных домов.

По словам Скляра, ущерб имуществу граждан будет восстановлен, главное не допустить человеческих жертв и поручил принудительно выселять тех, кто избегает эвакуации.



- Несогласных на эвакуацию отправляйте в административный суд за неисполнение требований спасателей и полиции. Пусть там принимают решение в отношении этих граждан, - подчеркнул Скляр.


По данным МЧС РК, более 100 тысяч казахстанцев эвакуировали спасатели с начала паводков.

- Службы гражданской защиты спасли 104 970 человек, в том числе 38 264 ребенка. Вернулось домой 11 674 человека. В пунктах временного размещения находятся 7 032 казахстанца, в том числе 3090 детей, - говорится в сообщении.


Накануне в Петропавловске река Есиль прорвала дамбу. Вода затопила микрорайоны Хромзавод, Подгора и Косогор, а также поселок Кожзавод. Жителей этих территорий эвакуировали.

С четвертого апреля в Петропавловске действует режим ЧС. Причина была в паводках, которые подтопили частные дома и обрушили коллектор по улице Абая. Из-за того, что в город пришла «большая вода», у петропавловцев 12 апреля, возникла проблема с водой и светом. Оказалось, ледяные массы повредили столбы электропередач и насосная станция первого подъема ТОО «Кызылжар су» обесточена. Жители скупили почти всю бутилированную воду в магазинах. Власти организовали подвоз воды.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем обращении назвал паводки «самым крупным бедствием по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет». Он пообещал всем пострадавшим гражданам оказать финансовую и другую необходимую помощь. Президент считает, что нужно экономить средства для ликвидации последствий паводков, поэтому он отменил Международный форум Астана, который должен был пройти в июне этого года.

Источник: Курсив


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