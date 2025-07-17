Казахстан станет важным звеном в трассе М-12: Путин объявил о выходе к границе

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции принял участие в церемонии открытия нового участка автомобильной магистрали М-12 "Восток" — от Дюртюли до Ачита. Этот проект стал очередным шагом к формированию мощной транспортной инфраструктуры, охватывающей обширные территории страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Продление трассы и выход к границам с соседними странами

В своём выступлении глава государства сообщил, что магистраль будет продлена до Тюмени. В перспективе она должна соединиться с обновлённой опорной автодорожной сетью Сибири и Дальнего Востока. Также Путин подчеркнул, что планируется строительство автомобильных подходов к государственным границам России с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР.

«Это значительно увеличит наши транзитные возможности», — отметил президент, добавив, что новая трасса будет встроена в международную транспортную архитектуру и станет важной конкурентоспособной логистической артерией.

Завершение коридора "Запад – Восток"

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что открытие нового участка фактически завершает один из крупнейших инфраструктурных проектов страны — транспортный коридор "Запад – Восток".

«Теперь от Санкт-Петербурга до Челябинска — 2500 километров без единого светофора», — отметил он.

Новая дорога полностью оборудована — на всем протяжении обеспечены освещение, устойчивая мобильная связь, автозаправочные станции и иная необходимая инфраструктура.

Магистраль охватывает миллионы жителей

По словам чиновника, вдоль трассы расположены 1100 ключевых опорных пунктов — от крупных городов до небольших сельских населённых пунктов. В общей сложности дорога затрагивает интересы 14 регионов, в которых проживают около 63 миллионов человек.

Укороченный маршрут между Екатеринбургом и Москвой

Особое внимание уделили тому, что новая трасса существенно сокращает время в пути. Теперь дорога между Екатеринбургом и Москвой стала короче на 198 километров. Ранее водителям приходилось ехать в объезд, но благодаря строительству новой современной магистрали маршрут стал более прямым и удобным.