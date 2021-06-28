Проезд в автобусах Актау теперь можно оплатить с Kaspi QR

Чтобы яркое солнце не мешало сканировать, стикеры разместили не на окнах, а на верхней панели в салонах автобусов. Если нужно, кондукторы всегда готовы помочь пассажиру отсканировать QR для оплаты проезда.Также можно сделать оплату в приложении Kaspi.kz, не используя QR. Введите в приложении код транспорта, который указан на постерах в салоне автобуса, выберите тариф и нажмите на кнопку оплаты.Для подтверждения оплаты достаточно показать кондуктору проверочный QR-код в приложении.Все платежи с Kaspi QR – без комиссий.