Драка пассажиров за место у окна задержала авиарейс: видео

Двое пассажиров рейса Ryanair подрались после того, как один отказался пропустить другого к его месту у окна, передает Tengritravel.kz.Видео ожесточенной схватки на борту опубликовало издание The Hindustan Times.Рейс авиакомпании-лоукостера Ryanair из Мальты в Лондон превратился в "арену для поединка", когда два пассажира, британец и американец, вступили в конфликт с применением рукоприкладства. Сообщается, что драка началась после того, как один пассажир отказался пропустить другого к месту у окна, что привело к "горячему обмену нецензурными репликами и ударами".Пассажир Нил Модвадия, которому удалось заснять инцидент на видео, рассказал подробности ссоры. Американский пассажир, сидевший слева, занимал место у окна, а британский пассажир в кепке занимал место у прохода. По словам очевидца, британец не позволил американцу добраться до своего места, что вызвало "конфронтацию". Стоит отметить, что восторженное выражение лица автора видео, запечатлевшего себя на селфи-камеру в середине ролика, позабавило пользователей сети.Когда ситуация обострилась и стала выходить из-под контроля, в конфликт оперативно вмешались бортпроводники и попутчики, сумев разнять бранящихся. В результате незапланированного инцидента рейс был задержан на два часа, уточняет источник.Представители Ryanair выпустили заявление, где рассказали об инциденте, заявив, что "два пассажира рейса перед взлетом нарушили порядок, но бортпроводникам удалось успешно разрядить ситуацию".Пользователи в комментариях осуждают обоих участников драки за "варварское поведение", а кто-то с сарказмом поинтересовался, является ли просмотр этого зрелища "новым видом развлечения на борту" для пассажиров бюджетной авиакомпании.