Жители села Баскудук Мангистауской области потребовали газифицировать их дома

Жительница села Баскудук жалуется на отсутствие газа

Новости о том, что в их домах появится газ, жители села Баскудук Мунайлинского района слышат не один год. Вот только пока обещания остаются лишь на бумаге. Об этом рассказали сельчане, собравшиеся у областного акимата.



- …Я переехал в это село два года назад. Сразу стали обращаться в местный акимат с просьбой провести нам газ. Но два года слышим одни обещания: «будет в следующем..., будет в следующем году». Но до сих пор газа нет, говорит житель села Баскудук Ахан Асылбаев.



Последний раз информацию о том, что новые дома будут газифицированы, прошлой осенью озвучивал Нурлыбек Жолбаев, заместитель акима Мунайлинского района Мангистауской области, – говорят жители. По его словам, газ должны будут провести летом 2018 года. Однако, в областном акимате, куда пришли сельчане, им озвучили другую дату.



- Заявка уже подана в республиканский бюджет на рассмотрение. Сейчас мы дополнительно подали и в местный бюджет. Там она на рассмотрении. Будет готова в конце апреля. Рассмотрят, и мы поэтапно будем вести строительство газоснабжения. Я не могу обещать, что сразу за один год, ну... поэтапно. Допустим, в этом году 100-150 миллионов тенге выделим, и начнем, – сказал Сапар Аманбеков, руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.



По словам чиновника, чтобы газифицировать новые дома в селе Баскудук, нужно порядка 600 миллионов тенге. Всего же в селе несколько сотен домов. К слову, проблема с отсутствием газа не только в этом жилом массиве. Без газа сидят жители и новых домов в поселке Бейнеу.







Маргарита Светина