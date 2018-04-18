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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Опубликовано: Сегодня, 15:32

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Жители села Баскудук Мангистауской области потребовали газифицировать их дома

Жители почти 500 новых домов села Баскудук на протяжении пяти лет ждут газификации. Очередную дату озвучили в областном акимате. Газ в домах появится не раньше чем через год. Об этом рассказал Сапар Аманбеков, руководитель управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области.

Жительница села Баскудук жалуется на отсутствие газа
Новости о том, что в их домах появится газ, жители села Баскудук Мунайлинского района слышат не один год. Вот только пока обещания остаются лишь на бумаге. Об этом рассказали сельчане, собравшиеся у областного акимата.

- …Я переехал в это село два года назад. Сразу стали обращаться в местный акимат с просьбой провести нам газ. Но два года слышим одни обещания: «будет в следующем..., будет в следующем году». Но до сих пор газа нет, говорит житель села Баскудук Ахан Асылбаев.

Последний раз информацию о том, что новые дома будут газифицированы, прошлой осенью озвучивал Нурлыбек Жолбаев, заместитель акима Мунайлинского района Мангистауской области, – говорят жители. По его словам, газ должны будут провести летом 2018 года. Однако, в областном акимате, куда пришли сельчане, им озвучили другую дату.

- Заявка уже подана в республиканский бюджет на рассмотрение. Сейчас мы дополнительно подали и в местный бюджет. Там она на рассмотрении. Будет готова в конце апреля. Рассмотрят, и мы поэтапно будем вести строительство газоснабжения. Я не могу обещать, что сразу за один год, ну... поэтапно. Допустим, в этом году 100-150 миллионов тенге выделим, и начнем, – сказал Сапар Аманбеков, руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.

По словам чиновника, чтобы газифицировать новые дома в селе Баскудук, нужно порядка 600 миллионов тенге. Всего же в селе несколько сотен домов. К слову, проблема с отсутствием газа не только в этом жилом массиве. Без газа сидят жители и новых домов в поселке Бейнеу.



Маргарита Светина


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Комментарии ( 1 )

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HiWatch (Посетители) Сегодня, 18:20
Нефтяная страна. Газа нет, дорог нет, зарплаты маленькие, тенге упало с 4 тенге до 327 тенге - спасибо за это кому сказать?
 
 

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