Воду отключат в Актау

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В связи с ремонтными работами на трубопроводе питьевой воды в 23 микрорайоне у изолятора временного содержания завтра, 13 января, с 08:00 до 16:00 будет отключена подача воды.



Под ограничение попадают 9, 10, 11А, 11, 12 микрорайоны.



В 16 микрорайоне это коснётся ТРК «Актау».



Также без воды останется верхняя часть 14 микрорайона: № 2 - №9, №11, №16 - №18, №25 - №28, №32Б, №35 - №38, №42 - №47, № 71, ЖК «Престиж» и «Изумрудный», Дом дружбы, областной акимат, «Казахтелеком» и «НурОтан».



Отключение питьевой воды будет в верхней части 15 микрорайона: №18, №21, №28, №32, №60, №61, №64, №64А, №66А, №66Д, ЖК «Овация».



В 23 микрорайоне - военкомат, в 24 микрорайоне - здание городского суда, прокуратура, ДЧС, КНБ, управление полиции, автозаправки и кафе.