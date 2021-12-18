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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:02

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Юные музыканты из Актау покорили столицу

Воспитанницы школы-студии имени Каракат Абильдиной в Актау стали призёрами международного конкурса «Fantastic Show».

После награждения. Фото предоставили родители юных музыкантов
Наш город представили гитаристы, домбристы, сольные певцы, участники актёрского мастерства, исполнители народных песен из школы-студии имени Каракат Абильдиной.

Своими выступлениями покорили жюри три ансамбля, а также две сольные исполнительницы в возрасте от 8 до 13 лет, которые играют на казахском многострунном щипковом инструменте жетыген.

Ансамбль «Жеті саз», состоящий из девочек старшей группы, исполнил произведение «Жез киік» и удостоился Гран-при. В составе ансамбля выступают Надия Райымхан, Инкар Аймуратова, Гулимай Табылды, Дина Костурган и Ару Аманжан.

Юные музыканты из Актау покорили столицу

Ансамбль «Жеті саз»


Девочки из средней группы под названием «Жетігеншілер ансамблі» выступили с народным кюем «Арбиян қоңыр» и заняли первое место. В данном ансамбле семь исполнительниц: Аяужан Мангубаева, Жансая Дуйсен, Фатима Сабирова, Сандугаш Мукаш, Аяжан Сисенбек, Каусар Ахметкали и Нурдана Исахан.

Юные музыканты из Актау покорили столицу

Девочки из «Жетігеншілер ансамблі»


Трио из девочек младшей группы «Жетігеншілер триосы» исполнили песню «Үш қоңыр» и стали лауреатами, поднявшись на первую ступень пьедестала. В составе ансамбля Зауре Куаныш, Айару Байшылык и Акмаржан Самаркант.

Юные музыканты из Актау покорили столицу

Трио «Жетігеншілер триосы»

В сольном исполнении отличилась Аяжан Сисенбек, сыгравшая куй «Қос басар». Её наградили дипломом за первое место. Ещё наша представительница из Актау Гулимай Табылды стала второй, исполнив песню «Көзіңнің мөлдірін ай».

Открытие школы-студии имени Каракат Абильдиной состоялось летом 2021 года.

Директор школы-студии Эльвира Жолдасова и руководитель ансамблей Нурсинат Жакешова благодарят родителей за поддержку, так как на конкурс они отправили детей за свой счёт.




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