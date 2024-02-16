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ЛАДА.kz » Экология

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:22

Просмотров: 2537

Сколько стоит чёрная икра на «чёрном» рынке в Актау

Почему чёрная икра такая дорогая? Стоимость деликатеса обусловлена запретом на вылов рыб осетровых пород. Легально поставлять на рынок чёрную икру могут только некоторые хозяйства, в которых специально без вреда для популяции в дикой природе разводят этих рыб.

Фото автора
За последние десять лет популяция осетровых рыб в Каспийском море сократилась в десять раз. Такие оценки дают экологи. Несмотря на полный запрет промышленного промысла рыб осетровых пород, ежегодно правоохранительные органы изымают у браконьеров тысячи килограммов рыбы и чёрной икры.

Сегодня единственный законный способ отведать чёрную икру – это купить её в специализированных магазинах, куда ее поставляют из осетровых ферм. Этим и пользуются браконьеры: килограмм черной икры на «черном» рынке стоит около 300 тысяч тенге, тогда как приобрести ее легальным способом обойдется в полтора раза дороже.

Где можно приобрести черную икру, каким образом ее добывают и как сегодня обстоят дела с популяцией осетровых - мы рассказали в нашем репортаже.




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