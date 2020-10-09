К островам Кашагана пророют каналы по дну Каспия

- Для обеспечения безопасной навигации ледокольных судов и аварийной эвакуации NCOC определил необходимость проведения дноуглубительных работ вокруг островов Кашагшана, - отметил начальник отдела по ледовой и гидрометеорологической обстановке NCOC Борис Ким.

Разработкой месторождения Кашаган, как сообщает «Ак Жайык» , занимается компания NCOC. Дирекция провела общественные слушания по проекту «Обустройство объектов месторождения Кашаган. Морской комплекс. Морские судоходные каналы». По проекту планируется провести к месторождению каналы по дну моря.В связи со снижением среднегодового уровня воды в северо-восточной части Каспийского моря, по мнению специалистов компании, есть необходимость проложить подъездные каналы к островам. К слову, с 2005 года уровень моря в этой части снизился более чем на метр.Поддержка морских операций осуществляется посредством судов, которые доставляют на искусственные острова персонал, топливо, оборудование, химические реагенты, продукты питания и другие необходимые для поддержания производства и жизнедеятельности материалы.По словам координатора проекта Оксаны Голуновой, для обслуживания морского комплекса изначально рассматривались несколько вариантов: суда и баржи на воздушной подушке/вспомогательная инфраструктура; ледоколы сверхмалой осадки и аварийно-спасательные суда; сухопутные транспортные пути до производственных островов и Морские судоходные каналы (МСК). Эти варианты были рассмотрены индивидуально и в комбинациях, чтобы определить оптимальное долгосрочное решение. Был выбран проект МСК, который позволит обеспечить ведение текущих операций по эксплуатации и планово-предупредительных работ в 2022 году.Проект МСК разделён на две очереди строительства – Западный подходной канал до острова D и внутрипромысловый канал, соединяющий остров D с беспилотными островами. Ширина канала составит от 80 до 115 метров. В проект также входит создание 10 разворотных бассейнов диаметром от 325 до 380 метров. Всего со дна моря будет вынуто свыше 18,5 млн кубометров грунта.Дноуглубительные работы планируются с начала 2021 года и до конца 2022 (строительные работы – в период с 1 апреля по 15 ноября в течение двух лет). Как заверили представители консорциума, будет использоваться самое современное оборудование с наименьшим воздействием на морское дно, а также с возможностью обеспечения долгосрочной стабильности участков отвалов.Участвовавшие в слушаниях местные общественники были обеспокоены вопросом учёных по поводу того, что при строительстве каналов шум и вибрация, производимые техникой, приведут к потере исторически сложившихся мест кормления промысловых рыб, включая и осетровых. Общественники предложили осуществлять жёсткий контроль за состоянием ихтиофауны в период строительных работ и после них.В компании не отрицают, что во время дноуглубительных работ будет определённое шумовое воздействие, вибрация. Но это временно, только на период строительства каналов. Компанией разработана процедура по наблюдению за животным миром во время строительных работ, в частности, на судах будут независимые наблюдатели.На вопрос о стоимости проекта представители компании не ответили, сославшись на то, что смета пока предварительная, и к тому же это коммерческая тайна.По количеству рабочих мест в компании заверили, что на сегодня в компании число казахстанцев составляет 82 процента среди руководителей, 95 процентов среди инженерного состава и 100 процентов среди рабочих. На нынешнем проекте соотношение будет примерно таким же.Напомним, в связи с обмелением Каспийского моря в районе месторождения Кашаган появилась необходимость проложить судоходные каналы.