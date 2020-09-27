Каспий собираются углубить

- Обмеление может препятствовать навигации морских судов, поэтому, чтобы обеспечить безопасную навигацию ледокольных судов и аварийной эвакуации сотрудников компании консорциум считает нужным провести дноуглубительные работы на территории островов месторождения Кашаган и вокруг них. Если эти судоходные каналы не будут проложены, то в 2022 году не будут проведены планово-предупредительные работы на месторождении, а это, в свою очередь, может привести к остановке добычи нефти в 2027 году, - считают в компании.

- В долгосрочной перспективе до 2032 года проект оптимизирует существующую систему логистики по обслуживанию морского комплекса, - отметили в компании.

Оператором Кашаганского нефтегазового месторождения является North Caspian Operating Company N.V. (NCOC). Дирекция компании собирается провести дноуглубительные работы для поддержки своих морских объектов.Начальник отдела по ледовой и гидрометеорологической обстановке NCOC Борис Ким сообщил, что в течение последних 13 лет наблюдается тенденция снижения среднегодового уровня воды в Северо-Восточной части Каспия. С 2005 года уровень моря на этом участке снизился более чем на один метр. Данная тенденция сохранится и в будущем.Сотрудники компании с 25-процентной вероятностью прогнозируют, что к 2025 году среднегодовые значения уровня моря на Северо-Восточном Кашагане будет ниже отметки - 0,76 метров от уровня Каспийской системы высот.Дноуглубительные работы планируется начать в апреле 2020 года и завершить уже в ноябре того же года.Предполагается, что будет проложено несколько судоходных каналов общей протяженностью 56 километров. Ширина канала составит от 80 до 115 метров. Также в проект входит создание 10 разворотных бассейнов диаметром от 325 до 380 метров.Со дна Каспия планируется снять более 18,5 миллионов кубических метров грунта на площади около 29 миллионов квадратных метров.Известно, что NCOC в рамках Северо-Каспийского проекта имеет разрешение на разработку четырёх нефтегазовых месторождений: Кашаган, Кайран, Актоты и Юго-Западный Кашаган.По итогам 2019 года на морском месторождении было добыто 14,1 миллионов тонн нефти. В марте этого года объём экспорта кашаганской нефти достиг 40 миллионов тонн с момента возобновления добычи в ноябре 2016 года.