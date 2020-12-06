Чиновники обещают избавиться от свалки в пригороде Актау

- В настоящее время направлена бюджетная заявка на 2021 год для выделения денежных средств. После их получения будет проведена работа по очистке данного участка, - заверили в пресс-службе городского акимата.

Сотрудники городского акимата выявили, что участок слева от базы отдыха «Tree of Life» завален мусором.Напомним, местный житель снял на видео свалку по дороге на горячий радоновый источник у озера Караколь. Руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау» Кирилл Осин предложил усилить контроль со стороны правоохранительных органов и ужесточить ответственность за загрязнение окружающей среды.