«Наплевательское отношение к своей земле» - эколог о свалке в заказнике

- Картина жуткая. Это район баз отдыха, и я больше чем уверен, что это строительный мусор с их территорий. Населённых пунктов поблизости нет, а из города его в ту сторону никто не повезёт. К сожалению, это не единственное место стихийной свалки. Из Актау мусор транспортируют за 30-ые микрорайоны, там тоже всё завалено строительными отходами. Это всё будет продолжаться до тех пор, пока не будет усилен контроль со стороны правоохранительных органов и не ужесточат ответственность. Пока штраф за срубленный 70-летний дуб в Алматы будет 16 500 тенге, а за выброшенный окурок или КамАЗ мусора пять месячных расчётных показателей - это не будет останавливать нарушителей-вредителей, - прокомментировал Кирилл Осин.

Стихийная свалка по дороге на горячий радоновый источник у озера Караколь, как считает Кирилл Осин, показала наплевательское отношение к своей земле.Напомним, местный житель снял на видео свалку по дороге на горячий радоновый источник у озера Караколь. Горожанина возмутил тот факт, что территория загрязнена мелким и крупногабаритным мусором.