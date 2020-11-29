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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:03

Просмотров: 256

«Наплевательское отношение к своей земле» - эколог о свалке в заказнике

Руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау» Кирилл Осин предложил усилить контроль со стороны правоохранительных органов и ужесточить ответственность за загрязнение окружающей среды.

Кадр видео
Стихийная свалка по дороге на горячий радоновый источник у озера Караколь, как считает Кирилл Осин, показала наплевательское отношение к своей земле.

- Картина жуткая. Это район баз отдыха, и я больше чем уверен, что это строительный мусор с их территорий. Населённых пунктов поблизости нет, а из города его в ту сторону никто не повезёт. К сожалению, это не единственное место стихийной свалки. Из Актау мусор транспортируют за 30-ые микрорайоны, там тоже всё завалено строительными отходами. Это всё будет продолжаться до тех пор, пока не будет усилен контроль со стороны правоохранительных органов и не ужесточат ответственность. Пока штраф за срубленный 70-летний дуб в Алматы будет 16 500 тенге, а за выброшенный окурок или КамАЗ мусора пять месячных расчётных показателей - это не будет останавливать нарушителей-вредителей, - прокомментировал Кирилл Осин.


Напомним, местный житель снял на видео свалку по дороге на горячий радоновый источник у озера Караколь. Горожанина возмутил тот факт, что территория загрязнена мелким и крупногабаритным мусором.




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Комментарии ( 1 )

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mer (Посетители) Сегодня, 19:30
Чем эта свалка лучше или хуже той, официальной? Пока мусор плодят, но не думают о его судьбе, так и будет всё продолжатся.
 
 

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