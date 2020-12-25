Часть побережья 1 микрорайона Актау окрасилась в красный цвет

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Окрас морской воды на набережной 1 микрорайона приобрёл красный оттенок. Горожан это обеспокоило. Видеоролик, на котором запечатлено явление, присылали в редакцию Lada.kz
Цветение водорослей – не редкое явление. Ранее экологи региона рассказывали, что красноватый оттенок воде придают диатомовые водоросли. Бурая водоросль безвредна и безопасна для рыб. Это естественный природный процесс.
Подобные ситуации наблюдались в феврале 2020 года на набережной посёлка Приморский, в 2017 году на набережной 9А микрорайона.
В 2018 году на набережной 1 микрорайона, от гостиницы «Шагала» до пляжа «Нур плаза», вода в море тоже окрасилась в красный цвет.
Цветение водорослей – не редкое явление. Ранее экологи региона рассказывали, что красноватый оттенок воде придают диатомовые водоросли. Бурая водоросль безвредна и безопасна для рыб. Это естественный природный процесс.
Подобные ситуации наблюдались в феврале 2020 года на набережной посёлка Приморский, в 2017 году на набережной 9А микрорайона.
В 2018 году на набережной 1 микрорайона, от гостиницы «Шагала» до пляжа «Нур плаза», вода в море тоже окрасилась в красный цвет.