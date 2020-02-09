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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 23:05

Просмотров: 6361

Вода у берега моря в Актау окрасилась в красный цвет

Окрас морской воды на набережной посёлка Приморский приобрёл красный оттенок, что обеспокоило местных жителей.

Фото пользователя Lada.kz
Вода в море покраснела. Ранее подобное явление наблюдали в лагуне гостиницы Caspian Riviera.

Тогда сообщалось, что красноватый оттенок воде придают диатомовые водоросли. Бурая водоросль безвредна и безопасна для рыб.

В 2018 году на набережной 1 микрорайона, от гостиницы «Шагала» до пляжа «Нур плаза», вода в море тоже окрасилась в красный цвет.

Экологи заявили, что загрязнения окружающей среды в данном случае нет. На берегу много тины и водорослей, которые имеют красный цвет, поэтому и вода в море приобретает такой оттенок. Это естественный природный процесс.

В 2017 году подобная ситуация наблюдалась на набережной 9А микрорайона. В департаменте экологии рассказали, что к берегу прибило морские водоросли. При загрязнении морская вода, по словам экологов, блестела бы радужной плёнкой.



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Комментарии ( 1 )

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  • рыбка
 makenych (Посетители) Сегодня, 03:00
Как только много осадков так водоросли воду красят, не удивлюсь если анализ покажет что эти водоросли с очистных в море попадают. И все это на совести того чиновника кто додумался ливневые стоки пустить в канализацию.
 
 

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