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ЛАДА.kz » Экология

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 17:01

Просмотров: 3865

Причину красного оттенка морской воды на побережье Актау прокомментировали в департаменте экологии

Специалисты взяли пробы водорослей на берегу Каспия. Экологи заявили, что загрязнения окружающей среды в данном случае нет. Об этом рассказал Руслан Тукенов, заместитель руководителя департамента экологии по Мангистауской области.

Фото Рашида Исмагилова
Ширина полосы из водорослей от берега моря, как рассказал Руслан Тукенов, составляет пять метров. Протяжённость её около двух километров на побережье от гостиницы «Шагала» до района Приморский.

- По информации, распространившейся в СМИ по поводу красного цвета воды в море, нами проведён осмотр местности и отобраны пробы для лаборатории. Совместно с нами также были специалисты РГП «Казгидромет». В настоящее время проводятся анализы. Водоросли имеют красный цвет, поэтому и вода в море приобретает такой оттенок. Там птицы водятся и наверняка питаются этими водорослями. Отсюда можно констатировать, что вреда от них нет, и это естественный природный процесс. По результатам исследований станет точно известно, загрязняют ли водоросли окружающую среду, - сказал Руслан Тукенов.



Пользователи lada.kz предположили происхождение данных водорослей.

- Они появляются обычно там, где воды загрязнены органическими соединениями, такими, например, как в сливах с очистных сооружений (вода, насыщенная экскрементами и другими органическими веществами). Именно в районе очистных сооружений чаще всего появляются «красные приливы», если обратили внимание. Динофитовые водоросли в такой грязной воде могут развиваться очень быстро и окрашивать воду в красный цвет, - оставил комментарий пользователь spacey.

В департаменте экологии по Мангистауской области ответили, что в данной местности никаких промышленных предприятий нет.

- Уверено могу сказать что в в этой местности нет промышленных предприятий, более того - там массово отдыхают люди летом. Следовательно, можно сказать, что ни о каком загрязнении речи идти не может, - заключил заместитель руководителя департамента экологии по Мангистауской области.

На просторах Интернета можно найти информацию об эффекте Красного моря. В период массового развития (цветения) водоросли приобретают красный оттенок, поэтому краснеет и вода в море. Учёные говорят, что подобное «цветение» длится максимум неделю.

Напомним, вода на побережье Актау окрасилась в красный цвет. Строители, работающие непосредственно вблизи набережной, рассказали, что вода начала окрашиваться в красный цвет примерно две недели назад.


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Комментарии ( 3 )

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spacey (Посетители) Сегодня, 22:41
Врёт и не краснеет! Какие 2-5 метров от берега? Он даже там не был, раз такое мелет!
Пусть озвучит название водорослей, расскажет о них хоть немножко и докажет, что они съедобные без всяких догадок и больного воображения, типа такого - "Там птицы водятся и наверняка питаются этими водорослями". Наверняка или питаются??? Хоспади, и это ответ "образованного" человека! Детский сад.
Вода окрашена в красный цвет, а это не одно и тоже, как видеть помидоры на дне моря через прозрачную воду.
Вода может окрасится только микроскопическими частицами. Приведу пример - томатный сок. Если он будет в постоянном движении, то сок будет постоянно красный. Если налить сок в стакан и посмотреть на него через сутки, то верхняя часть жидкости будет прозрачной, а микроскопические частицы томата осядут на дно. Бросьте в кастрюлю с водой помидоры. Вода не будет красной.
Вот также, как и сок микроскопические водоросли. Это не те, которые лежат на берегу. Это могут быть одноклеточные красные водоросли
 
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Oga_ST (Посетители) Сегодня, 22:39
Там птицы водятся и наверняка питаются этими водорослями. Отсюда можно констатировать, что вреда от них нет...

Так а зачем нужен такой штат экологов?Если по птицам определяем экологическую обстановку.Вокруг озера с выбросами ХГМЗ тоже люди "водятся" а значит можем констатировать,что вреда от него нет!Одни недоучки и дармоеды на наших плечах.
 
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Dok (Посетители) Сегодня, 20:39
Там птицы водятся и наверняка питаются этими водорослями.... А, еще там леший бродит и русалка на ветвях сидит...
 
 

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