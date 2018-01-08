Причину красного оттенка морской воды на побережье Актау прокомментировали в департаменте экологии

- По информации, распространившейся в СМИ по поводу красного цвета воды в море, нами проведён осмотр местности и отобраны пробы для лаборатории. Совместно с нами также были специалисты РГП «Казгидромет». В настоящее время проводятся анализы. Водоросли имеют красный цвет, поэтому и вода в море приобретает такой оттенок. Там птицы водятся и наверняка питаются этими водорослями. Отсюда можно констатировать, что вреда от них нет, и это естественный природный процесс. По результатам исследований станет точно известно, загрязняют ли водоросли окружающую среду, - сказал Руслан Тукенов.
Пользователи lada.kz предположили происхождение данных водорослей.
- Они появляются обычно там, где воды загрязнены органическими соединениями, такими, например, как в сливах с очистных сооружений (вода, насыщенная экскрементами и другими органическими веществами). Именно в районе очистных сооружений чаще всего появляются «красные приливы», если обратили внимание. Динофитовые водоросли в такой грязной воде могут развиваться очень быстро и окрашивать воду в красный цвет, - оставил комментарий пользователь spacey.
В департаменте экологии по Мангистауской области ответили, что в данной местности никаких промышленных предприятий нет.
- Уверено могу сказать что в в этой местности нет промышленных предприятий, более того - там массово отдыхают люди летом. Следовательно, можно сказать, что ни о каком загрязнении речи идти не может, - заключил заместитель руководителя департамента экологии по Мангистауской области.
На просторах Интернета можно найти информацию об эффекте Красного моря. В период массового развития (цветения) водоросли приобретают красный оттенок, поэтому краснеет и вода в море. Учёные говорят, что подобное «цветение» длится максимум неделю.
Напомним, вода на побережье Актау окрасилась в красный цвет. Строители, работающие непосредственно вблизи набережной, рассказали, что вода начала окрашиваться в красный цвет примерно две недели назад.