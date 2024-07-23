«Масимов не уйгур»: семейный врач экс-главы КНБ рассказала о его национальности

Врач матери экс-главы КНБ Казахстана Карима Масимова, осужденного на 18 лет колонии за госизмену, рассказала о его национальности, передает « Голос народа ».

Фото: gov.kz

В интервью YouTube-каналу ADAL Adam доктор медицинских наук, профессор Арай Тулемисова поделилась, что ездила в Корею вместе с матерью Карима Масимова и даже спасла ей жизнь, взяв на себя ответственность и подписав документы, когда ее жизни угрожала опасность.

«Семья Масимовых не доверяла казахстанским врачам. Элеонора Каримовна (мать Карима Масимова) лечилась только в Корее», - отметила она.

Доктор Тулемисова также рассказала о национальности отца экс-главы КНБ, Масимова Кажимкана Касымовича, с которым она остается в хороших отношениях.

«Все говорят, что он уйгур, но он не уйгур. Я видела его удостоверение, документ, где написано, что он найман из Талдыкоргана, точнее, из Аксу. Я была удивлена. Он построил мечеть в Аксу. Тогда я была там, и он говорил, что он найман», – добавила она.

Также Тулемисова отметила, что, несмотря на близкие отношения с родителями экс-главы КНБ, она не использовала это знакомство в своих личных целях.