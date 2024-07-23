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23.07.2024, 10:25

«Масимов не уйгур»: семейный врач экс-главы КНБ рассказала о его национальности

Новости Казахстана 0 1

Врач матери экс-главы КНБ Казахстана Карима Масимова, осужденного на 18 лет колонии за госизмену, рассказала о его национальности, передает «Голос народа».

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

В интервью YouTube-каналу ADAL Adam доктор медицинских наук, профессор Арай Тулемисова поделилась, что ездила в Корею вместе с матерью Карима Масимова и даже спасла ей жизнь, взяв на себя ответственность и подписав документы, когда ее жизни угрожала опасность.

«Семья Масимовых не доверяла казахстанским врачам. Элеонора Каримовна (мать Карима Масимова) лечилась только в Корее», - отметила она.

Доктор Тулемисова также рассказала о национальности отца экс-главы КНБ, Масимова Кажимкана Касымовича, с которым она остается в хороших отношениях.

«Все говорят, что он уйгур, но он не уйгур. Я видела его удостоверение, документ, где написано, что он найман из Талдыкоргана, точнее, из Аксу. Я была удивлена. Он построил мечеть в Аксу. Тогда я была там, и он говорил, что он найман», – добавила она.

Также Тулемисова отметила, что, несмотря на близкие отношения с родителями экс-главы КНБ, она не использовала это знакомство в своих личных целях.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
1. У них нет доверия к нашим врачам, а как же мы должны лечиться. 2. Про национальность так и умолчали, "Найман" это не национальность и в паспорте никто не напишет "Найман".
23.07.2024, 06:10
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