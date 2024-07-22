В Казахстане может измениться налог на авто: к чему это приведет

В рамках проекта нового Налогового кодекса порядок исчисления данной выплаты сохраняется. При этом предлагается применить дифференцированные поправочные коэффициенты в зависимости от года выпуска легкового транспортного средства (ТС): 0,7 – для авто 10-20 лет, и 0,5 – для авто старше 20 лет.

"Данный подход не отразится на устаревании автопарка страны", – заверили в министерстве национальной экономики, отвечая на запрос LS.

В ведомстве аргументировали это тем, что при ввозе ТС в Казахстан уплачиваются: таможенная пошлина, НДС, акцизы, утилизационный платеж, сбор на первичную регистрацию при постановке на учет. Данные ставки зависят от года выпуска транспорта. Кроме того, машины должны соответствовать техническому регламенту.

В Миннацэкономики считают, что действующие меры исключат риски увеличения доли старых авто.

"Полагаем, что это положительным образом скажется на повышении справедливости налогообложения легковых машин", – добавили в ведомстве.

Комментируя стоимость возрастных авто, в Миннацэкономики отметили, что данный показатель определяется соотношением спроса и предложения. Влияние также оказывают техническое состояние, стоимость запчастей и ремонта, экономическая ситуация в целом.

LS также обратился к гендиректору Агентства мониторинга и анализа авторынка Артуру Мискаряну. Он привел в пример два условных авто – с двухлитровым и четырехлитровым двигателями.

По действующим ставкам налог на транспорт для машины с объемом двигателя 2 тыс. куб. см составляет 14 576 тенге в год, что примерно равно стоимости полного бака АИ-95. В случае принятия коэффициентов выплата за машину более 20 лет составит 7 288 тенге в год.

Для машины с объемом двигателя 4 тыс. куб. см текущая выплата равна 247 172 тенге при условии, что ТС завезено в Казахстан после 2013 года. Для таких машин старше 20 лет пошлина может сократиться до 123 586 тенге.

"По логике инициативы, наибольшую экономию по транспортному налогу получат владельцы наиболее старых и наименее экологичных (больше объем двигателя – больше выбросов) машин. Соответственно, для них усилятся стимулы к дальнейшей эксплуатации. Притом, что по отношению к официальным импортерам и местным автопроизводителям требования по экологичности техники периодически повышаются, а некоторая часть общественного мнения наэлектризована вопросом состояния странового парка ТС", – отметил Мискарян.

По его мнению, применимо другое решение: повышение ставок с привязкой к возрасту и объему двигателя. Это усилит стимулы к выведению из эксплуатации старой техники. Эксперт напомнил, что существует подобная международная практика, где помимо фискального воздействия еще и ограничивают въезд в центральные районы городов.

Между тем, по данным министерства промышленности и строительства, предоставленным LS, на начало 2024 года в стране насчитывается 4,6 млн легковых автомобилей. Из них более 68% – старше 10 лет.

Ранее LS сообщал, что в Казахстане предлагают изменения в налог на транспорт.