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24.07.2024, 17:55

Назарбаева лишили еще одного статуса

Новости Казахстана 0 1

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишился статуса академика Академии наук Казахстана. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: nazarbayev.kz
Фото: nazarbayev.kz

Министр науки и высшего образования рассказал об изменениях в области присвоения статуса академика. По словам Нурбека, в Академии наук Казахстана сейчас произошла "перезагрузка".

"У нас теперь теперь есть РОО (Республиканское общественное объединение. - Прим.). В прошлом году решением Президента создана новая Академия наук, но уже с другим статусом. Во-первых, она при Президенте, финансирование у нее государственное", - сказал министр во время онлайн-брифинга.

Как рассказал чиновник, статус многих академиков "обнулился".

"Постепенно мы будем набирать в Академию наук сильных ученых. Те люди, которые были в академии раньше, их статус обнулился. Вновь избранные академики - очень сильные и признанные ученые. Это Серик Акшулаков, президент Казахской ассоциации нейрохирургии, Вячеслав Локшин, один из основателей репродуктологии в Казахстане, Дурвудхан Сураган - профессор Назарбаев Университета, Максим Здоровец - руководитель института ядерной физики, Тлеккабул Рамазанов, профессор КазНУ имени аль-Фараби, очень известный физик", - объяснил министр.

"Получается, бывший президент Нурсултан Назарбаев уже не является членом Академии наук?", - уточнили журналисты у главы Миннауки.

"Совершенно верно. В национальной Академии наук сейчас всего 9 членов, список их передадим", - добавил Нурбек.

По информации из открытых источников, статус академика Академии наук Казахстана был присвоен Назарбаеву в 1995 году. А в 2011 году в здании Академии прошел с участием Назарбаева прошел форум ученых, где ему было присвоено звание "Ученый века".

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Имярек
Имярек
Теперь нынешних президент Академик академии наук Казахстана
25.07.2024, 05:07
glu-info
glu-info
статус академика Академии наук Казахстана с ПТУшным образованием
24.07.2024, 13:27
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