Приложение Damumed предупредило казахстанцев

Фото: aktobetimes.kz

Как говорится в уведомлении, мошенники рассылают поддельные электронные письма и сообщения, которые могут выглядеть как официальные уведомления от Damumed. Казахстанцев просят не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить свои данные на посторонних сайтах.

"Damumed никогда не запрашивает изменение пароля через сторонние ссылки.

Все действия выполняйте только через официальный сайт и приложение Damumed.

Не переходите по ссылке и не вводите свои данные", - говорится в уведомлении.

Напомним, что вчера к казахстанцам обратились в КНБ. По данным спецслужбы, участились факты мошеннических действий, когда злоумышленники от имени руководителей силовых структур, в том числе КНБ, обращаются к гражданам.