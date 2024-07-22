Кто и сколько должен заплатить налогов за недвижимость

Ежегодно казахстанцам летом приходят квитанции о налоге на недвижимость. Внести этот обязательный платеж надо в определенный срок и налог на имущество физических лиц исчисляется в зависимости от стоимости объектов налогообложения, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на kn.kz.
Есть некоторые исключения в списке плательщиков.
Отметим, что налоги на 2024 рассчитываются в соответствии со ставками МРП за 2023 год. МРП в 2023 году – 3450 тенге.
Какие категории казахстанцев освобождены от налога на имущество физлиц:
Размеры и ставки налога на имущество физлиц
Налог на имущество физических лиц, платят люди, имеющие недвижимость (объект налогообложения) на праве собственности: здания, жилища, дачи, гаражи, различные сооружения и помещения, а также незавершенные постройки с момента их эксплуатации или проживания.
Сумма налога рассчитывается, исходя из налоговой базы, исчисляемой от стоимости недвижимости. Но следует различать рыночную стоимость имущества и размер рассчитанной налоговой базы (она рассчитывается налоговым органом по специальной формуле).
«В этих расчетах учитываются различные характеристики недвижимости, такие как стоимость имущества, коэффициенты физического и функционального износа, стоимость квадратного метра, значение месячного расчетного показателя. В связи с этим ежегодно сумма налога может изменяться», – говорит руководитель управления разъяснительной работы департамента государственных доходов по Карагандинской области Бахыт Ботпаева.
Налог на имущество физических лиц, налоговая база по которым определяется в соответствии со статьей 529 Налогового кодекса:
уплата налога производится в бюджет по месту нахождения объектов обложения не позднее 1 октября года, следующего за отчетным налоговым периодом (то есть, до 1 октября 2024 года мы платим налог за 2023 год, который нам присылают летом 2024 года), если иное не установлено пунктом 7 статьи 532 НК.
Статья 7 гласит: «Сумма налога, подлежащая уплате за фактический период владения объектом налогообложения лицом, передающим право собственности, должна быть внесена в бюджет не позднее дня государственной регистрации права собственности».
Исчисление налога по объектам налогообложения физических лиц производится налоговыми органами не позднее 1 июля года, следующего за отчетным налоговым периодом.
«Не забываем, что есть налог и для физических лиц, которые получили доход при продаже недвижимости, находящейся в их собственности менее года с даты регистрации права собственности. Это могут быть квартиры, дома, дачи, земельные участки под ИЖС, садовые участки, объекты личного подсобного хозяйства, гаражи. Исчисление налога с таких доходов производится физическим лицом самостоятельно по ставке 10%», - сообщает источник.
Заплатить налог нужно не позднее 10 апреля года, следующего за годом, в котором получен такой доход. То есть, если вы в 2024 году надумали продать объект недвижимости, который у вас в собственности не пробыл и двенадцати месяцев, то до 10 апреля 2025 года придется заплатить налог. Но декларацию по индивидуальному подоходному налогу (ИПН) по форме 240.00 нужно будет представить не позднее 31 марта 2025 года.
Некоторые физлица платят еще и налоги со сдачи недвижимости в аренду. В Казахстане для такого бизнеса не обязательно становиться юридическим лицом, мы об этом подробно с руководителем управления разъяснительной работы Департамента государственных доходов по Карагандинской области Бахыт Ботпаевой говорили в двух больших материалах:
Заплатить налоги люди могут несколькими способами:
Сдать декларации можно:
Несвоевременная уплата налогов грозит казахстанцам финансовыми санкциями.
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