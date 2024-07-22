Кто и сколько должен заплатить налогов за недвижимость

Есть некоторые исключения в списке плательщиков.

Отметим, что налоги на 2024 рассчитываются в соответствии со ставками МРП за 2023 год. МРП в 2023 году – 3450 тенге.

Какие категории казахстанцев освобождены от налога на имущество физлиц:

герои Советского Союза, герои Социалистического Труда, лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi», награжденные орденом Славы трех степеней и орденом «Отан» – в пределах 1000-кратного размера МРП – то есть, в пределах 3 450 000 тенге от общей стоимости всех объектов налогообложения физлиц; ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, и ветераны боевых действий на территории других государств, а также лица, награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также труженики тыла, и инвалиды по земельным участкам – в пределах 1500-кратного размера МРП – то есть, в пределах 5 175 000 тенге; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, на период до достижения ими 18-летнего возраста; один из родителей инвалида с детства, родитель ребенка-инвалида; многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награжденные подвеской «Алтын алқа», отдельно проживающие пенсионеры – в пределах 1000-кратного размера МРП – то есть, в пределах 3 450 000 тенге от общей стоимости всех объектов налогообложения физлиц; индивидуальные предприниматели по объектам налогообложения, используемым в предпринимательской деятельности, за исключением жилищ и других объектов, по которым налоговая база определяется в соответствии со статьей 529 Налогового кодекса (там уже ставку определяют налоговые органы в соответствии со статьей 532 Налогового кодекса); физические лица - собственники квартиры (комнаты) - по доле собственника квартиры (комнаты), в земельном участке, занятом многоквартирным жилым домом.

Размеры и ставки налога на имущество физлиц

Налог на имущество физических лиц, платят люди, имеющие недвижимость (объект налогообложения) на праве собственности: здания, жилища, дачи, гаражи, различные сооружения и помещения, а также незавершенные постройки с момента их эксплуатации или проживания.

Сумма налога рассчитывается, исходя из налоговой базы, исчисляемой от стоимости недвижимости. Но следует различать рыночную стоимость имущества и размер рассчитанной налоговой базы (она рассчитывается налоговым органом по специальной формуле).

«В этих расчетах учитываются различные характеристики недвижимости, такие как стоимость имущества, коэффициенты физического и функционального износа, стоимость квадратного метра, значение месячного расчетного показателя. В связи с этим ежегодно сумма налога может изменяться», – говорит руководитель управления разъяснительной работы департамента государственных доходов по Карагандинской области Бахыт Ботпаева.

Налог на имущество физических лиц, налоговая база по которым определяется в соответствии со статьей 529 Налогового кодекса:

уплата налога производится в бюджет по месту нахождения объектов обложения не позднее 1 октября года, следующего за отчетным налоговым периодом (то есть, до 1 октября 2024 года мы платим налог за 2023 год, который нам присылают летом 2024 года), если иное не установлено пунктом 7 статьи 532 НК.

Статья 7 гласит: «Сумма налога, подлежащая уплате за фактический период владения объектом налогообложения лицом, передающим право собственности, должна быть внесена в бюджет не позднее дня государственной регистрации права собственности».

Исчисление налога по объектам налогообложения физических лиц производится налоговыми органами не позднее 1 июля года, следующего за отчетным налоговым периодом.

«Не забываем, что есть налог и для физических лиц, которые получили доход при продаже недвижимости, находящейся в их собственности менее года с даты регистрации права собственности. Это могут быть квартиры, дома, дачи, земельные участки под ИЖС, садовые участки, объекты личного подсобного хозяйства, гаражи. Исчисление налога с таких доходов производится физическим лицом самостоятельно по ставке 10%», - сообщает источник.

Заплатить налог нужно не позднее 10 апреля года, следующего за годом, в котором получен такой доход. То есть, если вы в 2024 году надумали продать объект недвижимости, который у вас в собственности не пробыл и двенадцати месяцев, то до 10 апреля 2025 года придется заплатить налог. Но декларацию по индивидуальному подоходному налогу (ИПН) по форме 240.00 нужно будет представить не позднее 31 марта 2025 года.

Некоторые физлица платят еще и налоги со сдачи недвижимости в аренду. В Казахстане для такого бизнеса не обязательно становиться юридическим лицом, мы об этом подробно с руководителем управления разъяснительной работы Департамента государственных доходов по Карагандинской области Бахыт Ботпаевой говорили в двух больших материалах:

Заплатить налоги люди могут несколькими способами:

через мобильное приложение e-salyq azamat; в банках и через их мобильные приложения; в отделениях Казпочты.

Сдать декларации можно:

через мобильное приложение e-salyq azamat. на сайте cabinet.salyk.kz; на egov.kz; в ЦОНе; в управлении госдоходов.

Несвоевременная уплата налогов грозит казахстанцам финансовыми санкциями.