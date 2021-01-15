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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:13

Просмотров: 280

Житель Актау снял на видео одинокого лебедя

Азамат Сарсенбаев - автор нашумевшего видео со стаей фламинго – снял на видео одинокого лебедя, который из-за сильного ветра отбился от стаи на территории озера Караколь.

Кадр видео
Автор ролика сообщил, что лебедя обнаружил вчера, 14 января, на территории озера Караколь.



- Во время объезда территории озера Караколь совместно с общественным эко-активистом Кириллом Осином был обнаружен лебедь, который отбился от стаи. И до начала сильных ветров птица не смогла вовремя уйти к кромке воды вместе со своими собратьями. Теперь же малыш в одиночку стоически противостоит стихии, - поделился Азамат.

Азамат Сарсенбаев отметил, что хотел поднять лебедя и пустить его на воду, но руководитель неправительственного учреждения (НПУ) «Эко Мангистау» Кирилл Осин посоветовал не трогать птицу.

По мнению Кирилла Осина, в данной ситуации для птицы не было ничего критичного, она сможет добраться до воды, когда ветер стихнет.



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Комментарии ( 1 )

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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 13:17
Кирилла слабый, не смог отстать стройку народного банка в 14 микр, подкупился явно.
 
 

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