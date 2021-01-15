Житель Актау снял на видео одинокого лебедя

Автор ролика сообщил, что лебедя обнаружил вчера, 14 января, на территории озера Караколь.- Во время объезда территории озера Караколь совместно с общественным эко-активистом Кириллом Осином был обнаружен лебедь, который отбился от стаи. И до начала сильных ветров птица не смогла вовремя уйти к кромке воды вместе со своими собратьями. Теперь же малыш в одиночку стоически противостоит стихии, - поделился Азамат.Азамат Сарсенбаев отметил, что хотел поднять лебедя и пустить его на воду, но руководитель неправительственного учреждения (НПУ) «Эко Мангистау» Кирилл Осин посоветовал не трогать птицу.По мнению Кирилла Осина, в данной ситуации для птицы не было ничего критичного, она сможет добраться до воды, когда ветер стихнет.