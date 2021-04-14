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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:47

Просмотров: 659

Стартовал сезон озеленительного невежества в Актау! Жители возмутились плотной посадкой деревьев у жилого дома

Деревья за домом №40 в 11 микрорайоне побелили, окопали и полили работники коммунальных служб. На следующий день неизвестные граждане выдернули часть зеленых насаждений и пересадили их неподалеку. Об этом сообщила жительница микрорайона. Ситуацию прокомментировали в городском акимате.

Фото предоставила жительница дома Эвелина
По словам местной жительницы Эвелины, 11 и 12 апреля работники коммунальных служб побелили, окопали и полили деревья вдоль тротуара за домом №40 в 11 микрорайоне.

Вчера, 13 апреля, на место прибыла группа людей, которая принялась выдергивать зеленые насаждения и пересаживать их у кафе «Сытый папа» за этим же домом.

Стартовал сезон озеленительного невежества в Актау! Жители возмутились плотной посадкой деревьев у жилого дома


На прошлой неделе, как говорит Эвелина, за домом установили контейнер. Как она предполагает, на этом участке запланировано строительство, но жильцов дома никто не опрашивал. Пересадка растений затруднит проезд пожарной и специальной техники.

- Ранее между посаженными деревьями было расстояние 2-2,5 метров, а теперь их «понатыкали» чуть ли не через один метр. Корневая система с таким жестоким обращением однозначно нарушилась. Примутся они или нет на новом месте, неизвестно, но расти там им будет некомфортно: они будут «забивать» друг друга. Почему у нас в городе такое жестокое обращение с деревьями, которых и так мало, - возмутилась жительница дома №40.




В пресс-службе городского акимата прокомментировали сложившуюся ситуацию.

- На видео видно, как индивидуальный предприниматель пересаживает деревья на своем участке, который является частной собственностью. Однако, он не обращался в Актауский городской отдел ЖКХ за разрешением. В настоящее время вопрос рассматривается специалистами для принятия соответствующих мер, - объяснили местные власти.


Свой видеотчет предоставил хозяин данной территории. По его словам, он выкопал и пересадил восемь деревьев.



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Комментарии ( 3 )

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  • TU-154
 arsenal (Посетители) Сегодня, 19:25
Этой аферой в конце концов должна заняться прокуратура.
Фактически по результатам никакого озеленения нет.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • DAD
  • arsenal
  • TU-154
 Имярек (Посетители) Сегодня, 19:18
Город сухостоев....Город- пустошь

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • arsenal
  • Ingul
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 19:17
В Актау опять на озеленение в этом году из городского бюджета выделено 890 миллионов тенге. Кто-то ежегодно на этом зарабатывает огромные деньги, а результат горожане не видят.
 
 

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