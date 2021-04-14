Стартовал сезон озеленительного невежества в Актау! Жители возмутились плотной посадкой деревьев у жилого дома

- Ранее между посаженными деревьями было расстояние 2-2,5 метров, а теперь их «понатыкали» чуть ли не через один метр. Корневая система с таким жестоким обращением однозначно нарушилась. Примутся они или нет на новом месте, неизвестно, но расти там им будет некомфортно: они будут «забивать» друг друга. Почему у нас в городе такое жестокое обращение с деревьями, которых и так мало, - возмутилась жительница дома №40.

- На видео видно, как индивидуальный предприниматель пересаживает деревья на своем участке, который является частной собственностью. Однако, он не обращался в Актауский городской отдел ЖКХ за разрешением. В настоящее время вопрос рассматривается специалистами для принятия соответствующих мер, - объяснили местные власти.

По словам местной жительницы Эвелины, 11 и 12 апреля работники коммунальных служб побелили, окопали и полили деревья вдоль тротуара за домом №40 в 11 микрорайоне.Вчера, 13 апреля, на место прибыла группа людей, которая принялась выдергивать зеленые насаждения и пересаживать их у кафе «Сытый папа» за этим же домом.На прошлой неделе, как говорит Эвелина, за домом установили контейнер. Как она предполагает, на этом участке запланировано строительство, но жильцов дома никто не опрашивал. Пересадка растений затруднит проезд пожарной и специальной техники.В пресс-службе городского акимата прокомментировали сложившуюся ситуацию.Свой видеотчет предоставил хозяин данной территории. По его словам, он выкопал и пересадил восемь деревьев.