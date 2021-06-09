«Краснокнижные» муфлоны попали на видео на святом месте в Мангистау

- Люди их не трогают. Они не убегают. Я уже не впервые встречаю муфлонов в Бекет-Ата, - поделился Багдат Бесмагамбетов.

Фото и видеоматериалами с «краснокнижными» муфлонами поделился на своей странице в Instagram местный житель Багдат Бесмагамбетов из села Кызылсай, который проводит экскурсии по святым местам и достопримечательностям региона.По его словам, он застал горных баранов 7 июня в районе подземной мечети Бекет-Ата.Устюртский уриал (он же устюртский муфлон, устюртский горный баран) - парнокопытное животное из рода баранов, подвид уриала). Ведёт оседлый образ жизни. Живёт в невысоких пустынных горах и чинках. В Казахстане распространён на Устюрте. Занесён в Красную книгу Казахстана, а также в Красный список международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП).