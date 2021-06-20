Фермер из Мангистау вырастил 20 тонн капусты на одном гектаре

Владелец местного крестьянского хозяйства «Еңбек» Базар Бактыбай из села Курык Каракиянского района на 1 гектаре земли выращивает капусту.Первый урожай уже поспел. Фермер планирует продать до 20 тонн продукции.А в Мунайлинском районе фермеры высадили капусты на 20 гектарах земли. Планируется получить 600 тонн овоща.Как отмечают специалисты, стабилизировать цены на продукты можно лишь путём увеличения объёмов производства местных хозяйств.