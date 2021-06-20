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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:34

Просмотров: 458

Фермер из Мангистау вырастил 20 тонн капусты на одном гектаре

Первый урожай местного фермера дал порядка 20 тонн овоща, сообщает пресс-служба областного акимата.

Фото из доступных источников
Владелец местного крестьянского хозяйства «Еңбек» Базар Бактыбай из села Курык Каракиянского района на 1 гектаре земли выращивает капусту.

Первый урожай уже поспел. Фермер планирует продать до 20 тонн продукции.

А в Мунайлинском районе фермеры высадили капусты на 20 гектарах земли. Планируется получить 600 тонн овоща.

Как отмечают специалисты, стабилизировать цены на продукты можно лишь путём увеличения объёмов производства местных хозяйств.




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Комментарии ( 1 )

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diger (Посетители) Сегодня, 16:44
Ничего местные не стабилизируют, объёмы не те,ещё и цены подгонять под привозные.
 
 

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