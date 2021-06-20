Фермер из Мангистау вырастил 20 тонн капусты на одном гектаре

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Владелец местного крестьянского хозяйства «Еңбек» Базар Бактыбай из села Курык Каракиянского района на 1 гектаре земли выращивает капусту.
Первый урожай уже поспел. Фермер планирует продать до 20 тонн продукции.
А в Мунайлинском районе фермеры высадили капусты на 20 гектарах земли. Планируется получить 600 тонн овоща.
Как отмечают специалисты, стабилизировать цены на продукты можно лишь путём увеличения объёмов производства местных хозяйств.
Первый урожай уже поспел. Фермер планирует продать до 20 тонн продукции.
А в Мунайлинском районе фермеры высадили капусты на 20 гектарах земли. Планируется получить 600 тонн овоща.
Как отмечают специалисты, стабилизировать цены на продукты можно лишь путём увеличения объёмов производства местных хозяйств.