Спилили и бросили: Вырубка деревьев возмутила жителей Актау

- Пилят, что ни попадя и даже не смотрят, живые они или нет. Нужно найти и наказать ответственного за такое варварское отношение к зелёному фонду, - жалуется местный житель Анатолий.

Местные жители возмутились вырубке деревьев, которую проводили сегодня, 30 июня, у кафе «Парус» в 4 микрорайоне.Спиленные стволы и ветки остались разбросанными на пешеходной зоне.Lada.kz ожидает комментарий от компетентных органов.