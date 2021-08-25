Тимур Баймуканов: Брошенные в море рыболовные сети и пластик убивают тюленей на Каспии

ФОТО предоставлено руководителем экспедиции Тимуром Баймукановым

Цель проекта - обследовать и очистить водный бассейн для безопасной миграции каспийских тюленей в акватории и на побережье моря у Тюленьих островов (преимущественно острова Кулалы), как одного из основных потенциальных лежбищ эндемичного вида.



Работы будут продолжены с началом сентября на побережье островов Подгорный, Рыбачий, Кулалы и участков мелководий между островами и вдоль островов Тюленьего Архипелага.



- В течение трёх недель осенью прошлого года было собрано около 500 брошенных сетей весом 2 850 кг и 6 500 кг других отходов, включая стекло, пластик, бытовой мусор. Результаты обследования обнаруженных трупов и останков тюленей на западном побережье полуострова Тубкараган показывают, что рыболовные сети служат причиной гибели большинства из них. Большое число обнаруженных брошенных рыболовных сетей на побережье относятся к сетям из мононитей и крупноячеистым. Именно они наиболее губительны для тюленей, так как животные легко в них запутываются. В такой ситуации они либо погибают сразу, либо носят сети или их обрывки на себе, что впоследствии также приводит к гибели морских животных. Поэтому они не доживают до максимального возраста в 50 лет, ограничиваясь 20-30 годами, - прокомментировал Тимур Баймуканов, руководитель экспедиции, представитель «Института гидробиологии и экологии» (Алматы).



В результате осенней экспедиции 2020 года было собрано 3 790 кг брошенных рыболовных сетей. Исследования показали, что на Тюленьих островах среди четырех обследованных островов – Подгорный, Морской, Рыбачий, Кулалы, наиболее загрязнённым участком является остров Кулалы. Сюда прибивается и сбрасывается большое количество сетей - 61,8 процента. При этом было обследовано лишь 29 процентов периметра внешней дуги в западной части острова Кулалы, что говорит о необходимости уделить большее внимание данному участку.



- Исследования показали, что все обследованные участки Тюленьих островов были загрязнены микрочастицами пластика различной длины и формы. Были обнаружены также крупные синтетические волокна, отнесённые к макропластику. Кроме этого, в пробах присутствуют другие артефакты, не относящиеся к пластику. Микропластик был обнаружен в желудочно-кишечных трактах у долгинской сельди, каспийской воблы, сингили, бычка кругляка и бычка цуцика, которые являются потенциальными объектами питания каспийского тюленя, - пояснили экологи.



Проект был инициирован компанией «Тенгизшевройл» в 2019 году и реализуется совместно с институтом гидробиологии и экологии, НПУ «ЭкоМангистау», ТОО «EcoWestAqtau», «Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекцией рыбного хозяйства, управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области и региональными государственными органами.