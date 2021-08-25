«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 25 Августа
+28...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.63 KZT
  • €1 = 498.13 KZT
  • 1 RUB = 5.74 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Экология

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:25

Просмотров: 257

Тимур Баймуканов: Брошенные в море рыболовные сети и пластик убивают тюленей на Каспии

В казахстанской части Каспийского моря продолжается реализация проекта по сбору брошенных рыболовных сетей и другого морского мусора. Об этом сообщил Зеинбек Башенов, главный специалист рыбной инспекции Мангистауской области.

ФОТО предоставлено руководителем экспедиции Тимуром Баймукановым
Цель проекта - обследовать и очистить водный бассейн для безопасной миграции каспийских тюленей в акватории и на побережье моря у Тюленьих островов (преимущественно острова Кулалы), как одного из основных потенциальных лежбищ эндемичного вида.

Работы будут продолжены с началом сентября на побережье островов Подгорный, Рыбачий, Кулалы и участков мелководий между островами и вдоль островов Тюленьего Архипелага.

- В течение трёх недель осенью прошлого года было собрано около 500 брошенных сетей весом 2 850 кг и 6 500 кг других отходов, включая стекло, пластик, бытовой мусор. Результаты обследования обнаруженных трупов и останков тюленей на западном побережье полуострова Тубкараган показывают, что рыболовные сети служат причиной гибели большинства из них. Большое число обнаруженных брошенных рыболовных сетей на побережье относятся к сетям из мононитей и крупноячеистым. Именно они наиболее губительны для тюленей, так как животные легко в них запутываются. В такой ситуации они либо погибают сразу, либо носят сети или их обрывки на себе, что впоследствии также приводит к гибели морских животных. Поэтому они не доживают до максимального возраста в 50 лет, ограничиваясь 20-30 годами, - прокомментировал Тимур Баймуканов, руководитель экспедиции, представитель «Института гидробиологии и экологии» (Алматы).

В результате осенней экспедиции 2020 года было собрано 3 790 кг брошенных рыболовных сетей. Исследования показали, что на Тюленьих островах среди четырех обследованных островов – Подгорный, Морской, Рыбачий, Кулалы, наиболее загрязнённым участком является остров Кулалы. Сюда прибивается и сбрасывается большое количество сетей - 61,8 процента. При этом было обследовано лишь 29 процентов периметра внешней дуги в западной части острова Кулалы, что говорит о необходимости уделить большее внимание данному участку.

- Исследования показали, что все обследованные участки Тюленьих островов были загрязнены микрочастицами пластика различной длины и формы. Были обнаружены также крупные синтетические волокна, отнесённые к макропластику. Кроме этого, в пробах присутствуют другие артефакты, не относящиеся к пластику. Микропластик был обнаружен в желудочно-кишечных трактах у долгинской сельди, каспийской воблы, сингили, бычка кругляка и бычка цуцика, которые являются потенциальными объектами питания каспийского тюленя, - пояснили экологи.

Проект был инициирован компанией «Тенгизшевройл» в 2019 году и реализуется совместно с институтом гидробиологии и экологии, НПУ «ЭкоМангистау», ТОО «EcoWestAqtau», «Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекцией рыбного хозяйства, управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области и региональными государственными органами.



Тимур Баймуканов: Брошенные в море рыболовные сети и пластик убивают тюленей на Каспии
Тимур Баймуканов: Брошенные в море рыболовные сети и пластик убивают тюленей на Каспии
Тимур Баймуканов: Брошенные в море рыболовные сети и пластик убивают тюленей на Каспии
Тимур Баймуканов: Брошенные в море рыболовные сети и пластик убивают тюленей на Каспии
Тимур Баймуканов: Брошенные в море рыболовные сети и пластик убивают тюленей на Каспии
Тимур Баймуканов: Брошенные в море рыболовные сети и пластик убивают тюленей на Каспии
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика