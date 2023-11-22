Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 22 Ноября
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 456.83 KZT
  • €1 = 497.99 KZT
  • 1 RUB = 5.18 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:22

Просмотров: 854

В Актау будут снесены 28 незаконных строений

В Мангистау выявлены нарушения при строительстве 120 объектов. Ввиду неустранения нарушений застройщиками судом вынесено 28 решений по сносу незаконных строек. Об этом сообщает прокуратура Мангистауской области.

Фото из архива
На фоне продолжающегося строительного бума в Актау отдельными застройщиками, строительно-монтажные работы ведутся без получения разрешительной документации, сообщают в прокуратуре.

- В целом, с 2022 года мерами надзора к административной ответственности в виде штрафа привлечены застройщики по 120 объектам на сумму 90 млн. тенге. Однако, ввиду неустранения нарушений застройщиками судом вынесено 28 решений по сносу незаконных строений. Из них с санкции суда снесено три объекта, а именно таунхаус в жилом массиве Приморский, коммерческий и жилой комплексы в производственной зоне №9. По всем объектам отсутствовали разрешительные документы на строительство и проектно-сметная документация, - сообщили в прокуратуре.


В прокуратуре напомнили, что, согласно Закону «О долевом участии в жилищном строительстве», застройщики не вправе привлекать денежные средства граждан без оформления соответствующих разрешительных документов.

- В связи с этим призываем не допускать вложения средства в строительные компании, не оформившие разрешительные документации, - отметили в прокуратуре.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Феникс (Посетители) Сегодня, 17:33
Вот ГАСК молодцы! Раз законы некоторым не указ, то-о-о-о «Ален ноби, ностра алис! Что означает - ежели один человек построил, другой завсегда разобрать может!»
к/ф "Формула любви"
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика