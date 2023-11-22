В Актау будут снесены 28 незаконных строений

- В целом, с 2022 года мерами надзора к административной ответственности в виде штрафа привлечены застройщики по 120 объектам на сумму 90 млн. тенге. Однако, ввиду неустранения нарушений застройщиками судом вынесено 28 решений по сносу незаконных строений. Из них с санкции суда снесено три объекта, а именно таунхаус в жилом массиве Приморский, коммерческий и жилой комплексы в производственной зоне №9. По всем объектам отсутствовали разрешительные документы на строительство и проектно-сметная документация, - сообщили в прокуратуре.

- В связи с этим призываем не допускать вложения средства в строительные компании, не оформившие разрешительные документации, - отметили в прокуратуре.

На фоне продолжающегося строительного бума в Актау отдельными застройщиками, строительно-монтажные работы ведутся без получения разрешительной документации, сообщают в прокуратуре.В прокуратуре напомнили, что, согласно Закону «О долевом участии в жилищном строительстве», застройщики не вправе привлекать денежные средства граждан без оформления соответствующих разрешительных документов.