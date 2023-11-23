«Мёртвые души» работали в Центре адаптации несовершеннолетних в Актау

- В 2022 году в областной центр адаптации несовершеннолетних были фиктивно трудоустроены родственники уже бывшего директора центра, при этом, не работая, получали ежемесячно зарплату («мёртвые души»), выплачивались премии, всего на их расчётные счета перечислено 2,6 миллиона тенге, - пояснили в прокуратуре.



Прокуратура Актау провела проверки в учреждениях системы здравоохранения и социальной защиты, оказывающих медико-социальные услуги для детей-сирот и детей-инвалидов.По результатам проверок был выявлен факт хищения бюджетных средств.Прокуроры по данному факту начали досудебное расследование по пункту 2 части 3 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Материалы для расследования передали в департамент Агентства по противодействию коррупции Мангистауской области.Напомним, в октябре стало известно, что в отношении руководства Центра адаптации несовершеннолетних Актау ведётся уголовное расследование.