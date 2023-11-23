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ЛАДА.kz » Происшествия

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 15:12

Просмотров: 1588

«Мёртвые души» работали в Центре адаптации несовершеннолетних в Актау

В Областной центр адаптации несовершеннолетних бывший директор устроил на работу своих родственников, которые ежемесячно получали заработную плату. Прокуроры начали досудебное расследование, материалы для расследования направили в антикоррупционную службу. Об этом сообщили в прокуратуре Актау.

Иллюстративное фото с сайта ulysmedia.kz
Прокуратура Актау провела проверки в учреждениях системы здравоохранения и социальной защиты, оказывающих медико-социальные услуги для детей-сирот и детей-инвалидов.

По результатам проверок был выявлен факт хищения бюджетных средств.

- В 2022 году в областной центр адаптации несовершеннолетних были фиктивно трудоустроены родственники уже бывшего директора центра, при этом, не работая, получали ежемесячно зарплату («мёртвые души»), выплачивались премии, всего на их расчётные счета перечислено 2,6 миллиона тенге, - пояснили в прокуратуре.

Прокуроры по данному факту начали досудебное расследование по пункту 2 части 3 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Материалы для расследования передали в департамент Агентства по противодействию коррупции Мангистауской области.

Напомним, в октябре стало известно, что в отношении руководства Центра адаптации несовершеннолетних Актау ведётся уголовное расследование.



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Комментарии ( 2 )

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  • babe
  • Космос
  • Papirosso
  • fox1167
 Жанар (Посетители) Сегодня, 16:43
Цитата: babe
Почему бы не проверить все подобные учреждения, в том числе школы !

Дет сады тоже надо включить в это созвездие проверок, как у них раздутые штаты из своих родственников психологов, логопедов и других хитрых "сотрудников" которые совершенно не выполняют своих обязанностей, а собираются определённых местах пьют чай и сплетничают, а работы ихней нет...
И СЭС приходит на "проверки", зарание предупредив что они идут с проверкой, и им собирают с коллектива деньги для подачи взяток...

Все мы ходим под богом.
 
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  • Жанар
  • Aqtau_2023
  • Космос
  • Papirosso
 babe (Посетители) Сегодня, 16:18
Почему бы не проверить все подобные учреждения, в том числе школы !
 
 

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