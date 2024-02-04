От угарного газа с начала года в Бейнеуском районе погибли четыре человека

С начала 2024 года в Бейнеуском районе зарегистрировано четыре летальных случая в быту, где погибло два человека и семь пострадали. Также в январе из-за отравления угарным газом в автомобиле умерли два человека.



Спасатели предупреждают, что угарный газ очень токсичен и в течение слишком короткого периода времени наносит очень серьезный вред организму. По этой причине очень важно принять меры безопасности.



- не ремонтировать газовые приборы самостоятельно;

- не обогревать помещение газовой печью;

- не включать все источники газовой печи одновременно;

- не использовать алюминиевую гофру на дымоходе отопительного котла;

- частая чистка дымохода отопительного котла;

- предотвращение замерзания льда в дымоходе отопительного котла;

- следить, чтобы дымоход отопительного котла был надежно закреплен;

- не устанавливать отопительный котел внутри жилого дома;

- хорошо заделать приточные отверстия теплосети к дому в случае расположения отопительного котла снаружи;

- не использовать самодельный отопительный котел;

- не сидеть в закрытом гараже на автомобиле в исправном состоянии;

- по возможности установить таблички «Природный газ» или «Угарный газ» в помещениях, где расположены газовые приборы.