От угарного газа с начала года в Бейнеуском районе погибли четыре человека

Фото с сайта tengrinews.kz
С начала 2024 года в Бейнеуском районе зарегистрировано четыре летальных случая в быту, где погибло два человека и семь пострадали. Также в январе из-за отравления угарным газом в автомобиле умерли два человека.
Спасатели предупреждают, что угарный газ очень токсичен и в течение слишком короткого периода времени наносит очень серьезный вред организму. По этой причине очень важно принять меры безопасности.
- не ремонтировать газовые приборы самостоятельно;
- не обогревать помещение газовой печью;
- не включать все источники газовой печи одновременно;
- не использовать алюминиевую гофру на дымоходе отопительного котла;
- частая чистка дымохода отопительного котла;
- предотвращение замерзания льда в дымоходе отопительного котла;
- следить, чтобы дымоход отопительного котла был надежно закреплен;
- не устанавливать отопительный котел внутри жилого дома;
- хорошо заделать приточные отверстия теплосети к дому в случае расположения отопительного котла снаружи;
- не использовать самодельный отопительный котел;
- не сидеть в закрытом гараже на автомобиле в исправном состоянии;
- по возможности установить таблички «Природный газ» или «Угарный газ» в помещениях, где расположены газовые приборы.
Спасатели предупреждают, что угарный газ очень токсичен и в течение слишком короткого периода времени наносит очень серьезный вред организму. По этой причине очень важно принять меры безопасности.
- не ремонтировать газовые приборы самостоятельно;
- не обогревать помещение газовой печью;
- не включать все источники газовой печи одновременно;
- не использовать алюминиевую гофру на дымоходе отопительного котла;
- частая чистка дымохода отопительного котла;
- предотвращение замерзания льда в дымоходе отопительного котла;
- следить, чтобы дымоход отопительного котла был надежно закреплен;
- не устанавливать отопительный котел внутри жилого дома;
- хорошо заделать приточные отверстия теплосети к дому в случае расположения отопительного котла снаружи;
- не использовать самодельный отопительный котел;
- не сидеть в закрытом гараже на автомобиле в исправном состоянии;
- по возможности установить таблички «Природный газ» или «Угарный газ» в помещениях, где расположены газовые приборы.
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