Двух человек сбил автомобиль в Актау

По словам очевидцев, сегодня, 17 марта, около 17:00 часов два человека переходили дорогу и их сбил легковой автомобиль.По информации пресс-службы департамента полиции Мангистауской области, на месте работает дознаватель. Автомобиль водворен на штрафную стоянку.Lada.kz ожидает официальный комментарий от пресс-службы Мангистауской областной многопрофильной больницы по состоянию пострадавших.