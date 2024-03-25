Актауского командира обвинили в избиении новобранцев табуреткой и дубинкой по голове

- В уголовном деле командира 1-го взвода минометной батареи 2-го штурмового батальона несколько эпизодов. Так, например, он построил личный состав новобранцев и стал бить одного из них деревянной дубинкой по голове, и интересовался, знает ли тот его фамилию. Молодой солдат назвал неправильную фамилию, за что получил еще несколько ударов от своего командира. Такие же удары дубинкой от своего командира получили и несколько других срочников. Следствие пришло к выводу, что такое вытворял он для того, чтобы утвердить свое мнимое превосходство над военнослужащими срочной службы, - говорится на сайте издания.



- Но, самое интересное дальше. Пятеро военнослужащих, которых следствие признало потерпевшими, простили обвиняемого в превышении власти и написали заявление о примирении сторон. Сам обвиняемый также сообщил суду, что признает свою вину и согласен на примирение с потерпевшими. В итоге Военный суд Актюбинского гарнизона прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон. Постановление суда пока не вступило в законную силу, - отмечается на сайте «Диапазон».

