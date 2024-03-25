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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 20:15

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Актауского командира обвинили в избиении новобранцев табуреткой и дубинкой по голове

Командира войсковой части «25744», расположенной в Актау, обвинили в превышении власти. Согласно материалам уголовного дела, он бил новобранцев табуреткой и дубинкой по голове. Но пострадавшие военнослужащие простили своего командира, и уголовное дело в отношении него прекратили в суде, сообщается на сайте «Диапазон».

Фото https://www.gobalakovo.ru
На сайте «Диапазон» сообщается, что военнослужащего войсковой части «25744», расположенной в Актау, обвинили в превышении власти.

- В уголовном деле командира 1-го взвода минометной батареи 2-го штурмового батальона несколько эпизодов. Так, например, он построил личный состав новобранцев и стал бить одного из них деревянной дубинкой по голове, и интересовался, знает ли тот его фамилию. Молодой солдат назвал неправильную фамилию, за что получил еще несколько ударов от своего командира. Такие же удары дубинкой от своего командира получили и несколько других срочников. Следствие пришло к выводу, что такое вытворял он для того, чтобы утвердить свое мнимое превосходство над военнослужащими срочной службы, - говорится на сайте издания.

В другом случае он ударил кулаком в лицо солдата, который опоздал на построение. И ему же позже нанес несколько ударов табуреткой по голове, поводом послужило то, что якобы рядовой матерился на учебных занятиях. После таких ударов новобранец схватился за голову, но командир на этом не остановился и продолжил его избивать ногами и кулаком. Еще одному солдату на полигоне сломал часть зуба кулаком. 

- Но, самое интересное дальше. Пятеро военнослужащих, которых следствие признало потерпевшими, простили обвиняемого в превышении власти и написали заявление о примирении сторон. Сам обвиняемый также сообщил суду, что признает свою вину и согласен на примирение с потерпевшими. В итоге Военный суд Актюбинского гарнизона прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон. Постановление суда пока не вступило в законную силу, - отмечается на сайте «Диапазон».



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