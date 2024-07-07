Грузовик с нефтью горел в Жанаозене

Инцидент произошел на участке автодороги «Жанаозен – Жетыбай», сообщает МЧС РК.

Фото МЧС РК

По информации ведомства, днем 6 июля у грузовика, перевозившего нефть, загорелись задние колеса.

Пожарные ликвидировали горение за 35 минут с момента поступления вызова.

Пострадавших нет, причина происшествия устанавливается.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112, - обратились спасатели.

Ранее в области на трассе республиканского значения горел «КамАЗ». Подробнее по ссылке.