Грузовик с нефтью горел в Жанаозене

Инцидент произошел на участке автодороги «Жанаозен – Жетыбай», сообщает МЧС РК.
По информации ведомства, днем 6 июля у грузовика, перевозившего нефть, загорелись задние колеса.
Пожарные ликвидировали горение за 35 минут с момента поступления вызова.
Пострадавших нет, причина происшествия устанавливается.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112, - обратились спасатели.
Ранее в области на трассе республиканского значения горел «КамАЗ». Подробнее по ссылке.
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