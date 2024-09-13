Очередная напасть в Актау! Термитники обнаружили жильцы одного из домов

Одна из жительниц дома №12 в 14 микрорайоне обнаружила в подвале и в своей квартире гнезда термитов. По ее словам, она вызвала частную дезинсекционную компанию. При этом, она уведомила о термитниках местную управляющую компанию, которая ничего не предприняла для уничтожения насекомых.

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В редакцию Lada.kz с жалобой на нашествие насекомых обратилась жительница дома №12 в 14 микрорайоне Актау. Во время ремонта в своей квартире женщина обнаружила гнезда термитов. Как оказалось, термитники были и в подвале жилого дома.

Квартира старенькая, ремонт в ней давно не делали. Термитов обнаружили при замене полов. После этого я спустилась в подвал нашего дома и нашла там еще термитники. Так понимаю, местная ЖЭК – ТОО «РЭП» вообще не занималась дезинсекцией, - рассказала женщина.

Жанара Перуджини для решения проблемы вызвала частную дезинсекционную компанию. Однако местная управляющая организация осталась недовольна действиями женщины.

Я их уведомила, что собираюсь проводить дезинсекцию. Соседей предупредила, выполнила все нужное в подобной ситуации. Сотрудники местной ЖЭК по какой-то причине стали выражать недовольство моими действиями, однако предоставили доступ в подвал. Без проблем, я сделаю все самостоятельно, у меня только один вопрос: а зачем нам управляющие компании, которые ничего не делают, пока кто-то не займется проблемой самостоятельно? Мы платим в никуда, так люди, работающие в ЖЭК еще и противятся, когда ты пытаешься выполнить их работу за свой счет, - посетовала жительница.

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