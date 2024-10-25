Психологов и защитников привлекли к делу о пострадавших несовершеннолетних девочках в Актау

Согласно уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан, полиция обеспечила участие психологов и защитников в следственных действиях по делу о 17-летнем парне, пристававшем к двум несовершеннолетним девочкам. Об этом сообщила Ажар Абдил, представитель потерпевшей стороны.

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Член палаты юридических консультантов Ажар Абдил рассказала о принятых мерах по факту нападения 17-летнего парня на девочек пяти и 13 лет, когда он, находясь с ними в лифте, продемонстрировал свои гениталии.

Так, управлением полиции Актау создана следственно-оперативная группа. Помимо этого, ⁠в экстренном порядке начаты все необходимые следственные действия в интересах несовершеннолетних потерпевших девочек.

Также, ⁠согласно требованиям УПК РК, полиция обеспечила участие в следственных действиях психологов и защитников. Полиция назначила депонирование показаний потерпевших, добавила Ажар Абдил.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актау 17-летний парень напал в лифте на девочек пяти и 13 лет, при этом продемонстрировав свои гениталии. Мама детей пытается добиться привлечения подозреваемого к ответственности.