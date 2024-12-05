Дешевле не вмешиваться! В Актау наказали сообщившего об ограблении аптеки

Неприятный инцидент произошел вчера, 4 декабря, в районе в 3А микрорайоне в 7 часов вечера. Молодой человек зашел в аптеку и выкрикнул: «Это ограбление!». Испугавшись за жизнь фармацевта и посетителей, работник соседнего офиса вызвал полицию. Наряд приехал быстро, однако дальше события стали развиваться отнюдь не по голливудскому сценарию, сообщает lada.kz.

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Историю «ограбления» рассказал ветеринар Андрей Леваковский. Говорит, в тот день к нему на прием с котенком приехала женщина с тремя детьми. Двое помогали матери у врача, а третий гулял на улице. Он и стал свидетелем тех роковых слов об ограблении.

«Заходит мальчик и говорит, что сейчас в соседнюю аптеку зашел мужчина в капюшоне, предположительно, с оружием в руках, и сказал, что это ограбление. Мы начали эвакуироваться. Я попросил людей сесть в машины и уезжать. Попросили всех разойтись, старались не вызывать паники. Сам вызвал полицию. Проверять, заходить в аптеку не стал. Наряд приехал очень быстро, 3 экипажа. Потом выяснилось, что это был знакомый продавца аптеки. Полицейские сказали, что надо заплатить штраф за ложный вызов. Составили протокол. И, как я мог в такой ситуации поступить иначе? Проигнорировать? Идти проверять, подвергая всех опасности? Мне объяснили, что да, если бы вызов был не ложным, я мог бы считать себя героем, а так - должен заплатить. Отдал на месте 55 000 тенге, половину штрафа. Общая сумма 30 МРП (110 000 тенге, прим. автора), но если оплатить в течение 14 дней, то будет только 50%», - рассказал Андрей Леваковский.

Ветеринар рассказывает, что первая мысль, которая пришла к нему в голову, была отнюдь не про возможные шутки.

«Это аптека. Я подумал, какой-то наркоман пришел за дозой. Угрожает. Должен ли я был пойти удостовериться? Ну, это странная позиция местной полиции», - считает врач.

И, тем не менее, говорит Андрей Леваковский, даже зная, чем это по итогу для него обернется, поступить иначе он бы не смог. Заявляет, что и сейчас бы вызвал полицию, если бы существовала хоть какая-то опасность людям в его окружении. Ведь игнорирование подобных вещей может приводить к куда более печальным последствиям.