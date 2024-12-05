18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
524.65
552.19
5.14
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
05.12.2024, 15:43

Дешевле не вмешиваться! В Актау наказали сообщившего об ограблении аптеки

Происшествия 0 4 733 Наталья Вронская

Неприятный инцидент произошел вчера, 4 декабря, в районе в 3А микрорайоне в 7 часов вечера. Молодой человек зашел в аптеку и выкрикнул: «Это ограбление!». Испугавшись за жизнь фармацевта и посетителей, работник соседнего офиса вызвал полицию. Наряд приехал быстро, однако дальше события стали развиваться отнюдь не по голливудскому сценарию, сообщает lada.kz.

фото с сайта pixabay.com
фото с сайта pixabay.com

Историю «ограбления» рассказал ветеринар Андрей Леваковский. Говорит, в тот день к нему на прием с котенком приехала женщина с тремя детьми. Двое помогали матери у врача, а третий гулял на улице. Он и стал свидетелем тех роковых слов об ограблении.

«Заходит мальчик и говорит, что сейчас в соседнюю аптеку зашел мужчина в капюшоне, предположительно, с оружием в руках, и сказал, что это ограбление. Мы начали эвакуироваться. Я попросил людей сесть в машины и уезжать. Попросили всех разойтись, старались не вызывать паники. Сам вызвал полицию. Проверять, заходить в аптеку не стал. Наряд приехал очень быстро, 3 экипажа. Потом выяснилось, что это был знакомый продавца аптеки. Полицейские сказали, что надо заплатить штраф за ложный вызов. Составили протокол. И, как я мог в такой ситуации поступить иначе? Проигнорировать? Идти проверять, подвергая всех опасности? Мне объяснили, что да, если бы вызов был не ложным, я мог бы считать себя героем, а так - должен заплатить. Отдал на месте 55 000 тенге, половину штрафа. Общая сумма 30 МРП (110 000 тенге, прим. автора), но если оплатить в течение 14 дней, то будет только 50%», - рассказал Андрей Леваковский.

Ветеринар рассказывает, что первая мысль, которая пришла к нему в голову, была отнюдь не про возможные шутки.

«Это аптека. Я подумал, какой-то наркоман пришел за дозой. Угрожает. Должен ли я был пойти удостовериться? Ну, это странная позиция местной полиции», - считает врач.

И, тем не менее, говорит Андрей Леваковский, даже зная, чем это по итогу для него обернется, поступить иначе он бы не смог. Заявляет, что и сейчас бы вызвал полицию, если бы существовала хоть какая-то опасность людям в его окружении. Ведь игнорирование подобных вещей может приводить к куда более печальным последствиям.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

6 комментарий(ев)
velldr
velldr
Если все было так как говорит Андрей, то это вопиющий случай несправедливости со стороны полиции. Гражданин посчитал что люди находятся в опасности и вызвал полицию чтобы сотрудники разобрались в ситуации. А они приехали, разобрались и оштрафовали его. Такие действия сотрудников мотивируют граждан закрывать глаза на правонарушения или возможные правонарушения. Если эта ситуация будет развиваться дальше в таком ключе, то преступники будут уверены в своей безнаказанности зная, что граждане не вызовут полицию т.к. будут боятся штрафов. Хотелось бы услышать разъяснения от юристов, а также от полиции. Возможно есть еще подробности. Что можно говорить по телефону полиции, а что нельзя? Если бы Андрей сказал что хочет сообщить, что ребенок моего клиента видел следующее и что полиция, по своему усмотрению может проверить этот факт или не проверять. Какая бы тогда была его ответственность?
06.12.2024, 08:34
Jack
Jack
Получается вам сначала надо пойти самому, разобраться в преступлении, а потом позвонить и предоставить полиции все на блюдечке. И вызов платный! Мне кажется прокуратуре тут есть чем заняться.
05.12.2024, 18:21
fox1167
fox1167
Престиж полиции? Авторитет? Неееееееееет! Вот за что ненавидят их!
05.12.2024, 13:58
Pluto 9701
Pluto 9701
Наша полиция нас бережет сначала сажает потом стережет.
05.12.2024, 13:27
Argallo
Argallo
Как обычно и работает полиция - "вот когда убьют, тогда и звоните"
05.12.2024, 12:56
Галина63
Галина63
В данном конкретном случае считаю нужно штрафовать того, кто решил пошутить, а не врача, который по всем законам поступил правильно. А, если бы это действительно была не шутка? Тогда давайте все будем молчать и проходить мимо? Врач МОЛОДЕЦ!!!
05.12.2024, 10:56
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылкуНовости Актау
07.11.2024, 16:03 0
Обязательное автострахование изменится для казахстанцевНовости Казахстана
03.12.2024, 15:11 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...