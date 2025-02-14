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14.02.2025, 10:30

Вон из страны! Из Мангистау депортировали 164 иностранца

Происшествия 0 9 038 Лиана Рязанцева

За нарушение правил пребывания на территории Республики Казахстан к административной ответственности привлечены 655 иностранных граждан, 164 из них были выдворены за пределы страны. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

По данным полиции, в Мангистауской области временно зарегистрировано 3873 иностранных гражданина.

За нарушение правил пребывания на территории Республики Казахстан и другие административные правонарушения к ответственности привлечены 655 иностранных граждан, 164 из них были выдворены за пределы страны, - сообщает полиция региона.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в соответствии с действующими правилами принимающая сторона обязана уведомить миграционную службу о прибытии иностранного гражданина в Казахстан, а также о смене его места жительства. Это необходимо сделать в течение трех рабочих дней с момента прибытия иностранного гражданина.

Несвоевременное уведомление влечет за собой наложение штрафа на принимающую сторону в размере от 10 до 20 месячных расчетных показателей (от 39 320 до 78 640 тенге). В случае повторного нарушения в течение года принимающая сторона лишается права на оформление приглашений на срок один год, - пояснили в полиции.

Разрешение на временное проживание (РВП) предоставляется на срок до одного года в следующих целях:

  • трудовая деятельность (на основании трудового договора для граждан стран ЕАЭС, разрешения на работу, трудового патента);
  • осуществление предпринимательской деятельности в качестве бизнес-иммигранта;
  • воссоединение с семьей;
  • обучение, лечение, миссионерская деятельность.

В случае выезда из Казахстана РВП сохраняет свою силу до окончания установленного срока. При повторном въезде в страну переоформление РВП не требуется.

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