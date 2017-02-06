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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:56

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В результате пожара в поселке Приморский сгорела крыша жилого дома

Возгорание двухэтажного дома произошло 6 февраля примерно в 16:00 в поселке Приморский, сообщили в пресс-службе ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Мангистауской области.

Пожар в поселке Приморский. Фото автора
Сигнал о происшествии в пожарную службу поступил от хозяина дома в 16:00. На место ЧП в 16:02 выехали сотрудники пожарной части №8 (две автоцистерны и автолестница) и прибыли в 16:12. По приезду огнеборцев обнаружено открытое горение кровли.

В результате пожара в поселке Приморский сгорела крыша жилого дома


В результате пожара в поселке Приморский сгорела крыша жилого дома


- По прибытию спасатели запросили дополнительные силы и средства, так как в данном районе отсутствуют рабочие пожарные гидранты. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Хозяин дома на момент возгорания находился дома, он же и вызвал спасателей. Пострадавших нет. Причину и ущерб установит дежурный дознаватель, - сообщили в ведомстве.

В результате пожара в поселке Приморский сгорела крыша жилого дома


На происшествие выехали четыре пожарных машины-автоцистерны, автолестница, штабной автомобиль и передвижная техническая лаборатория. В общей сложности в ликвидации пожара были задействованы 35 человек личного состава и семь единиц техники.

В результате пожара в поселке Приморский сгорела крыша жилого дома


В результате пожара в поселке Приморский сгорела крыша жилого дома


В результате пожара в поселке Приморский сгорела крыша жилого дома






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Комментарии ( 1 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 18:22
Үйдің тұрғындары аман-сау болса бопты. Қалғаны өз ретімен...
 
 

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