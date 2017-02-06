В результате пожара в поселке Приморский сгорела крыша жилого дома

Сигнал о происшествии в пожарную службу поступил от хозяина дома в 16:00. На место ЧП в 16:02 выехали сотрудники пожарной части №8 (две автоцистерны и автолестница) и прибыли в 16:12. По приезду огнеборцев обнаружено открытое горение кровли.- По прибытию спасатели запросили дополнительные силы и средства, так как в данном районе отсутствуют рабочие пожарные гидранты. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Хозяин дома на момент возгорания находился дома, он же и вызвал спасателей. Пострадавших нет. Причину и ущерб установит дежурный дознаватель, - сообщили в ведомстве.На происшествие выехали четыре пожарных машины-автоцистерны, автолестница, штабной автомобиль и передвижная техническая лаборатория. В общей сложности в ликвидации пожара были задействованы 35 человек личного состава и семь единиц техники.