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ЛАДА.kz » Происшествия

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 12:29

Просмотров: 915

В Актау на профилактический учет поставлены 23 проститутки и два сутенера

Об итогах оперативно-профилактического мероприятия «STOP-трафик» рассказали в управлении по борьбе с организованной преступностью департамента внутренних дел Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Полицейские проверили банные комплексы, ночные клубы и съемные квартиры. Выявлены два преступления по статье 309 УК РК («Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество»).

- В одной из саун Актау 22 ноября 2017 года задержана администратор, которая за плату предоставляла девушек для оказания интимных услуг. У гражданки изъяты вещественные доказательства - одна тысяча тенге. Вторую гражданку, подозреваемую в сводничестве, задержали в квартире во время проверки. Изъяты вещественные доказательства - шесть тысяч тенге. Управление дознания ДВД Мангистауской области начало расследование, - сообщили в управлении по борьбе с организованной преступностью.

Во время акции «STOP-трафик» выявлен один факт предоставления помещения для занятия проституцией или сводничества.

- На учет поставлены 23 лица по категории «проститутка» и двое по категории «сутенер». Проведены беседы воспитательного характера, - сообщили в управлении по борьбе с организованной преступностью.


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Комментарии ( 7 )

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pomnit (Посетители) Сегодня, 13:45
Цитата: Швейк
Угу, такая корова нужна самому (с)

Чтобы такая "корова" была рядом, нельзя её:
1. Отлупить, как Сидорову козу
2. Огреть чем-нибудь или вылить на голову суп из кастрюли, если по техническим причинам он оказался вдруг невкусным и т.д. ....
3. Нельзя крыть отборным матом и выкидывать полуголую в подъезд.
Нужно беречь своих жен, уважать, дарить цветы и всякие подарки. Помогать им, когда они сверлят дрелью дыры в стене, для того, чтобы повесть полку или картину. Помогать и подсказывать, когда они ремонтируют мебель, сантехнику и многое другое ....
В общем жена должна быть интересным и всесторонне развитым человеком, а не затырканной боксёрской грушей
 
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RED SUN (Посетители) Сегодня, 13:40
pomnit,
Наши девушки порядочные и на такое не способны.

Угарнул от души rofl
Ну а если серьезно, то в Казахстане количество ВИЧ инфицированных с каждым годом растет, пользоваться услугами жриц любви дело рисковое.
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 13:31
pomnit,
Угу, такая корова нужна самому (с) lol
 
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pomnit (Посетители) Сегодня, 13:29
Цитата: Швейк
"Поставлены на профилактический учёт" следует понимать как поставлены на счётчик?

Профилактика - это совокупность мероприятий предохраняющих от чего-нибудь, например от износа, порчи.
В общем их так поставили, чтобы они преждевременно не износились, не испортились и не пришли в негодность.
 
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  • pomnit
 Швейк (Посетители) Сегодня, 13:21
"Поставлены на профилактический учёт" следует понимать как поставлены на счётчик? crazy
 
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pomnit (Посетители) Сегодня, 13:20
По-моему ноги на фото не актауские.
Подозреваю, что залётными стюардессами торгуют. Наши девушки порядочные и на такое не способны.
 
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jokerok (Посетители) Сегодня, 12:44
Kain-Livesy, всё будем легализовывать что победить не получается?

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • Мимоза
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 12:38
Легализовать их надо. Чтоб медоосмотры проходили и налоги платили.
Совсем побороть проституцию не получится, а пока она в тени, действует как средство финансирования криминала и коррупции.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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