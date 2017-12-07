В Актау на профилактический учет поставлены 23 проститутки и два сутенера

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Полицейские проверили банные комплексы, ночные клубы и съемные квартиры. Выявлены два преступления по статье 309 УК РК («Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество»).



- В одной из саун Актау 22 ноября 2017 года задержана администратор, которая за плату предоставляла девушек для оказания интимных услуг. У гражданки изъяты вещественные доказательства - одна тысяча тенге. Вторую гражданку, подозреваемую в сводничестве, задержали в квартире во время проверки. Изъяты вещественные доказательства - шесть тысяч тенге. Управление дознания ДВД Мангистауской области начало расследование, - сообщили в управлении по борьбе с организованной преступностью.



Во время акции «STOP-трафик» выявлен один факт предоставления помещения для занятия проституцией или сводничества.



- На учет поставлены 23 лица по категории «проститутка» и двое по категории «сутенер». Проведены беседы воспитательного характера, - сообщили в управлении по борьбе с организованной преступностью.