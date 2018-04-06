Родные подозреваемой в убийстве 16-летнего подростка из Бейнеу считают виновной и его родную мать

- Родная мать, Камшат, родила его и бросила. Все знают, что она ни разу не приходила, не интересовалась, как он живет после того, как муж с ней развелся. Ее сына сначала воспитывала бабушка, потом моя сестра. У нее четверо детей, один из которых инвалид. Она добрая и хорошая мать. Воспитывала мальчика, как родного сына. Он всегда был накормлен, чисто одет, несмотря на то, что Нурсултана, действительно, было сложно воспитать. У него был тяжелый характер. Камшат однажды пыталась забрать его, но поняла, что у ребенка тяжелый характер и привела обратно к нам. Быть такой матерью тоже преступление. Поэтому здесь вина обеих женщин, с нее нельзя снимать ответственность, - сказал Ырысбай Сарсенов.
Близкие подсудимой, по словам ее брата, просили прощения у матери Нурсултана. Но и для них, по словам Ырысбая Сарсенова, смерть подростка стала большим горем.
- Я не знаю, как могла моя сестренка совершить такое, не знаю, почему она пошла на этот поступок, - сказал Ырысбай Сарсенов.
Напомним, в Актау начался судебный процесс по делу об убийстве 16-летнего жителя Бейнеу. В убийстве юноши подозревают его мачеху.
Ранее Камшат Кожакова, мать убитого подростка, рассказала, почему не могла сблизиться с сыном.