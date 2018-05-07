Пропавшего мальчика нашли в одной из квартир дома №22 в 33 микрорайоне Актау

- Мы дозвонились до хозяев квартиры и только после их приезда нам удалось попасть внутрь. Мы предполагали, что именно там он и мог находиться, потому что это единственная квартира, где с 20:00 нам не открывали дверь. Хозяева пришли к 05:00. Огромное спасибо всем жителям города, которые помогали участвовать в поисках мальчика. Подключилось около 2000 неравнодушных граждан, - рассказала мама четырехлетнего Кайрата.

Мужчины, которые снимают квартиру, по предположению мамы ребенка, не заметили, как ребенок вошел внутрь. Они, как говорит женщина, ушли и закрыли за собой дверь.Напомним, родственники искали мальчика 6 мая с 17:00. Ребенок с матерью возвращались из магазина. Женщина поднималась по лестнице в квартиру, ребенок должен был идти следом.На просьбу родных о помощи откликнулись неравнодушные горожане.В социальных сетях поделились видео с места поисков ребенка.