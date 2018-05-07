Пропавшего мальчика нашли в одной из квартир дома №22 в 33 микрорайоне Актау

Напомним, родственники искали мальчика 6 мая с 17:00. Ребенок с матерью возвращались из магазина. Женщина поднималась по лестнице в квартиру, ребенок должен был идти следом.
На просьбу родных о помощи откликнулись неравнодушные горожане.
В социальных сетях поделились видео с места поисков ребенка.
Ребёнка нашли! Жив, здоров) Остальные подробности будут позже П.С. Как говорят, ребёнок перепутал этажи и зашёл в соседскую квартиру на 7 этаже, а хозяева не заметили, закрыли дверь и уехали в ночную смену на работу. Мальчик находился в соседней квартире, когда вскрыли квартиру, он спал. Информация дословно неподтвержденная, поэтому, ждём официальных данных) @ladakz