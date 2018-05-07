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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:32

Просмотров: 2409

Пропавшего мальчика нашли в одной из квартир дома №22 в 33 микрорайоне Актау

Квартира находится на седьмом этаже в подъезде, где пропал четырехлетний ребенок. Об этом рассказала мама маленького Кайрата.

Четырехлетний Кайрат
Мужчины, которые снимают квартиру, по предположению мамы ребенка, не заметили, как ребенок вошел внутрь. Они, как говорит женщина, ушли и закрыли за собой дверь.

- Мы дозвонились до хозяев квартиры и только после их приезда нам удалось попасть внутрь. Мы предполагали, что именно там он и мог находиться, потому что это единственная квартира, где с 20:00 нам не открывали дверь. Хозяева пришли к 05:00. Огромное спасибо всем жителям города, которые помогали участвовать в поисках мальчика. Подключилось около 2000 неравнодушных граждан, - рассказала мама четырехлетнего Кайрата.


Напомним, родственники искали мальчика 6 мая с 17:00. Ребенок с матерью возвращались из магазина. Женщина поднималась по лестнице в квартиру, ребенок должен был идти следом.

На просьбу родных о помощи откликнулись неравнодушные горожане.

В социальных сетях поделились видео с места поисков ребенка.



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Комментарии ( 3 )

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  • Ronin
 Фрося (Посетители) Сегодня, 12:47
Ребенок должен был идти не следом за мамой, а рядом, ведь ему всего 4 года. И как это мать не слышала, что он не идет за ней, совсем лишена что-ли слуха?
 
-1
  • minus
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:05
Aman-saý tabylsa bopty.
Páter jaldap júrgen yer adamdardy sottap jibermesin, olda bolýy múmkin.
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 11:41
От чего ужаснулись то

 
 

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