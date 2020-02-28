В Мангистау мужчина погиб при столкновении пикапа и грузового автомобиля

Фото очевидцев
Дорожно-транспортное происшествие случилось 28 февраля примерно в 13:10.
Пикап Toyota Hilux врезался в грузовой КамАЗ из-за непогоды.
В управлении здравоохранения области сообщили, что в ДТП пострадали три человека.
- У мужчины 1991 года рождения диагностировали закрытый косой перелом кости левой голени со смещением, ушиб мягких тканей правой голени и длительное сдавление мягких тканей голеней. Осмотрен травматологом, хирургом, проведена рентгенография, общий анализ крови, оказана первая медицинская помощь. Направлен в Мангистаускую областную больницу для госпитализации. Возможно, ему сделают операцию. Второй мужчина 1987 года рождения от полученных тяжелейших травм умер в приёмном отделении районной больницы в Жетыбае. Третий пострадавший также 1987 года рождения от медицинской помощи отказался, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения.
В департаменте полиции области отметили, что на данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
- На всех трассах республиканского значения дежурят экипажи дорожно-патрульной полиции. Предупреждаем водителей области — старайтесь не выезжать за город во время бури, - добавили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее сообщалось, пыльная буря и сильный ветер затрудняют дорожное движение в Мангистауской области. Полицейские и спасатели просят водителей без особой надобности не выезжать сегодня на автотрассы.
Пикап Toyota Hilux врезался в грузовой КамАЗ из-за непогоды.
В управлении здравоохранения области сообщили, что в ДТП пострадали три человека.
- У мужчины 1991 года рождения диагностировали закрытый косой перелом кости левой голени со смещением, ушиб мягких тканей правой голени и длительное сдавление мягких тканей голеней. Осмотрен травматологом, хирургом, проведена рентгенография, общий анализ крови, оказана первая медицинская помощь. Направлен в Мангистаускую областную больницу для госпитализации. Возможно, ему сделают операцию. Второй мужчина 1987 года рождения от полученных тяжелейших травм умер в приёмном отделении районной больницы в Жетыбае. Третий пострадавший также 1987 года рождения от медицинской помощи отказался, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения.
В департаменте полиции области отметили, что на данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
- На всех трассах республиканского значения дежурят экипажи дорожно-патрульной полиции. Предупреждаем водителей области — старайтесь не выезжать за город во время бури, - добавили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее сообщалось, пыльная буря и сильный ветер затрудняют дорожное движение в Мангистауской области. Полицейские и спасатели просят водителей без особой надобности не выезжать сегодня на автотрассы.