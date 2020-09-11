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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:00

Просмотров: 22

Множественные огнестрельные дробовые ранения были у погибшего от выстрелов в 5 микрорайоне Актау

С множественными огнестрельными дробовыми ранениями был доставлен 47-летний мужчина, в которого стреляли возле 21 дома в 5 микрорайоне. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.

Фото из архива
В приемный покой Мангистауской областной больницы пострадавший был доставлен на частном автомобиле.

- Пациент 1973 года рождения поступил экстренно и сразу же был переведен в операционный зал. Истекал кровью, был без сознания. Врачи диагностировали множественные огнестрельные дробовые ранения брюшной полости со сквозным повреждением тонкого и толстого кишечников, а также печени. У него была забрюшинная гематома с обеих сторон, геморрагический травматический шок четвертой (тяжелой) степени. Пациент потерял больше 2,5 литра крови, - рассказали в управлении здравоохранения региона.

По данным управления здравоохранения региона, пациент умер на операционном столе.

- Медикам ничего не оставалось, как констатировать остановку сердечной деятельности. Вообще при таком тяжелом ранении остаться в живых практически невозможно, - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что пострадавший от выстрелов в 5 микрорайоне Актау скончался.

Жители 5 микрорайона сообщили о выстрелах вечером 9 сентября у дома №21. По неофициальным данным, стреляли в одного из криминальных авторитетов, который имел отношение к организованной преступной группировке «Четыре брата».



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