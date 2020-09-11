Множественные огнестрельные дробовые ранения были у погибшего от выстрелов в 5 микрорайоне Актау

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В приемный покой Мангистауской областной больницы пострадавший был доставлен на частном автомобиле.
- Пациент 1973 года рождения поступил экстренно и сразу же был переведен в операционный зал. Истекал кровью, был без сознания. Врачи диагностировали множественные огнестрельные дробовые ранения брюшной полости со сквозным повреждением тонкого и толстого кишечников, а также печени. У него была забрюшинная гематома с обеих сторон, геморрагический травматический шок четвертой (тяжелой) степени. Пациент потерял больше 2,5 литра крови, - рассказали в управлении здравоохранения региона.
По данным управления здравоохранения региона, пациент умер на операционном столе.
- Медикам ничего не оставалось, как констатировать остановку сердечной деятельности. Вообще при таком тяжелом ранении остаться в живых практически невозможно, - отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что пострадавший от выстрелов в 5 микрорайоне Актау скончался.
Жители 5 микрорайона сообщили о выстрелах вечером 9 сентября у дома №21. По неофициальным данным, стреляли в одного из криминальных авторитетов, который имел отношение к организованной преступной группировке «Четыре брата».
- Пациент 1973 года рождения поступил экстренно и сразу же был переведен в операционный зал. Истекал кровью, был без сознания. Врачи диагностировали множественные огнестрельные дробовые ранения брюшной полости со сквозным повреждением тонкого и толстого кишечников, а также печени. У него была забрюшинная гематома с обеих сторон, геморрагический травматический шок четвертой (тяжелой) степени. Пациент потерял больше 2,5 литра крови, - рассказали в управлении здравоохранения региона.
По данным управления здравоохранения региона, пациент умер на операционном столе.
- Медикам ничего не оставалось, как констатировать остановку сердечной деятельности. Вообще при таком тяжелом ранении остаться в живых практически невозможно, - отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что пострадавший от выстрелов в 5 микрорайоне Актау скончался.
Жители 5 микрорайона сообщили о выстрелах вечером 9 сентября у дома №21. По неофициальным данным, стреляли в одного из криминальных авторитетов, который имел отношение к организованной преступной группировке «Четыре брата».
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