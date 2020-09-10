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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:39

Просмотров: 2465

Пострадавший от выстрелов в 5 микрорайоне Актау скончался

Ранения от выстрелов, которые были произведены за домом №21 в 5 микрорайоне, оказались смертельными для мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видео
По информации полиции, сообщение о звуке выстрелов поступило на пульт дежурного управления полиции Актау 9 сентября в 19:55.

На вызов выехала следственно-оперативная группа.

В Мангистаускую областную больницу был доставлен мужчина, который скончался, не приходя в сознание.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по статье 99 Уголовного кодекса РК (Убийство). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование, - сообщили в ведомстве.


Напомним, жители 5 микрорайона сообщили о выстрелах вечером 9 сентября у дома №21. По неофициальным данным, стреляли в одного из криминальных авторитетов, который имел отношение к организованной преступной группировке «Четыре брата».



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Комментарии ( 3 )

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Multiverse (Посетители) Сегодня, 21:56
Серьезно, «4 брата» ?!
 
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  • Papirosso
  • Neo_85
 А. Шумеров (Посетители) Сегодня, 21:36
По следам российских банд 90-х годов идём. Как и там, сначала посажали организаторов, а затем поубивали подручных и сподвижников.

А вот рассуждать о том, кто хороший, кто плохой... ну тут как минимум нужно быть "в теме". Если так то взять и задать себе вопрос; а кто больше вреда приносит обществу, коммерсант, травящий нас просрочкой ежедневно или бандиты, которые этого коммерса хоть как то ставят на место... У меня ответа на этот вопрос нет.

Впрочем сам вопрос, скорее риторический.
 
-1
  • А. Шумеров
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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 21:08
Правильно, всех поубивают этих братьев.
 
 

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