Пострадавший от выстрелов в 5 микрорайоне Актау скончался

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По информации полиции, сообщение о звуке выстрелов поступило на пульт дежурного управления полиции Актау 9 сентября в 19:55.
На вызов выехала следственно-оперативная группа.
В Мангистаускую областную больницу был доставлен мужчина, который скончался, не приходя в сознание.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Напомним, жители 5 микрорайона сообщили о выстрелах вечером 9 сентября у дома №21. По неофициальным данным, стреляли в одного из криминальных авторитетов, который имел отношение к организованной преступной группировке «Четыре брата».
На вызов выехала следственно-оперативная группа.
В Мангистаускую областную больницу был доставлен мужчина, который скончался, не приходя в сознание.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по статье 99 Уголовного кодекса РК (Убийство). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование, - сообщили в ведомстве.
Напомним, жители 5 микрорайона сообщили о выстрелах вечером 9 сентября у дома №21. По неофициальным данным, стреляли в одного из криминальных авторитетов, который имел отношение к организованной преступной группировке «Четыре брата».