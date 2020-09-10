Жители 5 микрорайона Актау сообщили о выстрелах

Стрельбу жители Актау слышали около 18:00 9 сентября возле дома №21 в 5 микрорайоне. По словам очевидцев, после выстрела два неизвестных усадили раненого мужчину в машину и уехали.В социальных сетях и мессенджерах распространяют информацию о заказном убийстве криминального авторитета и участника группы «Четыре брата».В департаменте полиции Мангистауской области готовят официальную информацию.В управлении здравоохранения региона пообещали также сообщить информацию о возможных раненых позднее.