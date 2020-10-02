В Актау в 26 микрорайоне сбили пешехода

Фото очевидцев

Сегодня, 2 октября, на пульт дежурного «102» поступил вызов о том, что в 26 микрорайоне произошло ДТП.



- Водитель автомашины Toyota Camry совершил наезд на человека на пешеходном переходе. Пострадавший доставлен в Мангистаускую областную больницу. В отношение водителя составлен административный протокол. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Автомашина водворена на штрафную стоянку, - сообщил генерал-майор полиции Бактыбаев Жанарбек.